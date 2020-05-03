3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde "Haberci yazmasa #HaberinOlmaz" kampanyası

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde Twitter'da #DünyaBasınÖzgürlüğüGünü etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşımlarda gazeteciliğin önemi, basın üzerindeki baskılar ve cezaevindeki gazetecilere dair hatırlatmalar öne çıktı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) da gazeteciliğin önemini anlatan bir kampanya başlattı. Şule Çet davasından, Dilovası’ndaki çevre felaketine, Ensar Vakfındaki çocuk istismarından, GDO’lu gıdalara kadar pek çok haberi habercilerin halka aktardığına dikkat çeken TGS, “Haberci yazmasaydı, haberin olmazdı” dedi.

TGS “Oynanan sağlığımızdan katledilen doğamıza, yolsuzluklardan çocuk istismarına pek çok şey, haberciler sayesinde gündeme geliyor, bu haberler yetkililerin adım atmasını sağlıyor.” diyerek Şule Çet davasını, Ensar Vakfı’nda çocuk istismarını, GDO’lu gıdalar haberini ve Dilovası’ndaki çevre felaketi örneklerini verdi.

TGS kampanyasında “Haberci Tutukluysa Haberin Olmaz” “Haberci Baskı Altındaysa Haberin Olmaz” “Haberci Yoksa Haberin Olmaz” dedi. #HaberinOlmaz etiketiyle yürütülen kampanyaya pek çok kesimden destek geldi.

GAZETECİLER TUTUKLUYSA GERÇEKLERİ ÖĞRENEMEZSİN

(MEDYA SERVİSİ)

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