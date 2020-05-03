Van Kovid-19 Kriz Masası aylık raporunu açıkladı: 13 kişi yaşamını yitirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinden oluşturulan Kovid-19 Kriz Masası aylık raporunu açıkladı. SES’ten alınan verilerin de yer aldığı raporda, kentte toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Van’da aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP), Özgür Kadın Hareketi (TJA), İnsan ve Özgürlükler Partisi ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) da olduğu çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütünün oluşturduğu Kovid-19 Kriz Masası, kentin durumuna ve salgın kapsamında yürütülen çalışmalara dair hazırladığı raporu yayımladı.

KARANTİNALAR

Raporda, Van’ın ilçelerindeki karantina ve vakalarla ilgili son durum şöyle sıralandı:

“Çaldıran ilçesinde Han ve Zülfübulak mahallelerinde karantina kalkmış durumda. Covid-19 hastaları taburcu edilmiştir. Salahane (Selexane) Mahallesi 4 gündür karantina alınmış durumdadır. Şüpheli kişiler Erciş Hastanesinde karantinaya alınmıştır. Köy muhtarı ‘görevi ihmal etmekten’ görevden uzaklaştırılmıştır.

Saray’a bağlı Runexwer (Çaybağı) Mahallesi’nde karantina kalkmış ve hasta olan kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

Gürpınar’a bağlı Günbaşı ve Öveçli mahallelerinde karantina devam ediyor.

Muradiye ilçesine bağlı Ünseli (Arnis) Mahallesi’nde karantina kalkmış durumda. Virüsten dolayı karantinada olan hastalar iyileşerek taburcu edilmiştir. Dağören Mahallesi’nde 1 kişi hastanede karantina altındayken, 8 ev önlem amaçlı karantinaya alınmıştır.

Başkale ilçesine bağlı Ilıcak (Xozi), Beliyurt (Baves), Esenyamaç (Xaşkan) ve Örmetaş (Xirabe) mahallelerinde karantina devam etmektedir. Örmetaş Mahallesi’ndeki 5 kişi taburcu olmuştur. Diğer kişiler hastanede kalmaya devam etmektedir. Albayrak Mahallesi’nde 29 Nisan tarihinde Covid-19 vakasına ulaşılmıştır. Yapılan testlerde 5 pozitif vaka çıkmıştır. Albayrak Mahallesi’nde şu an herhangi bir karantina uygulaması yapılmamıştır.”

İLÇE İLÇE VAKA SAYISI

SES’ten alınan verilerin de yer aldığı raporda, kentte toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ilçe ilçe vaka sayısındaki son durum şöyle paylaşıldı:

“Askeri hastanede 7 pozitif vaka ve 1 şüpheli bulunmaktadır,

İstanbul Hastanesinde 11 pozitif vaka ve 5 şüpheli vaka bulunmaktadır,

Üniversite Hastanesinde 12 pozitif vaka ve 20 şüpheli vaka bulunmaktadır,

Bölge hastanesinde 13 pozitif vaka ve 55 şüpheli vaka bulunmaktadır,

Erciş’te 5 pozitif vakanın ve 8 şüpheli olduğu bilinmektedir,

Gürpınar ilçesinde 19 pozitif vaka bulunmaktadır.

Başkale ilçesinde 8 pozitif vaka ve 2 şüpheli vaka bulunmaktadır. Toplamda 13 vefat olmuştur.”

KARDEŞ AİLE KAMPANYASI

Demokratik kitle örgütü ve siyasi partilerle kurulan kriz masasında Kardeş Aile Kampanyası’yla ilgili yapılan çalışmalar ise şu şekilde sıralandı:

“İl örgütü, ilçe yönetimlerimiz, kurumlarımız ve STK’larla yapılan kolektif çalışmalarla 5 bin aile tespit edilmiştir. Şu ana kadar 2 bin 500 aileyle iletişim kurulup ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiştir.

İlçe yönetimlerimizin yürütmüş olduğu kardeş aile kampanyasında 210 gönüllü aileye ulaşılmıştır.

İl örgütü, ilçe yönetimleri, kurumlar, STK ve derneklerle birlikte yürütülen çalışma sonucu bin 585 aileye gerekli dayanışma yapılmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir.

Dernek ve STK’larla birlikte yaptığımız çalışmada 920 aileye nakit dayanışma sağlandı.

Yapılan kolektif çalışmayla 665 koli ailelerimize ulaştırıldı. Bunu kolilerin 70’i belediye encümenlerimiz tarafından ulaştırıldı.

Stoklarımızda şu an koli bulunmamaktadır. Bu yönlü çalışmamız devam ediyor.

‘Kardeş Aile’ kampanyasını hem basın yoluyla hem sosyal medya hesaplarımızla çağrıda bulunarak halkımıza duyurmaya çalıştık. İl eş başkanlarımızın, il vekillerimizin çekmiş olduğu videolar bu şekilde çağrıya güç katmıştır. Kardeş aile kampanya ve dayanışma içerikli mesajlar il ve ilçe yönetimlerimizin SMS sisteminde halkımıza ulaştırılmıştır. Yaşanan kriz sürecinde kurum, STK ve diğer siyasi partilerle gerekli dayanışma yapılmış ve iletişim güçlü tutulmuştur.

Maddi durumu iyi olan ailelerimize ulaşma noktasında il eş başkanlarımız, il saymanlığımız, ilçe örgütlerimiz, kurumlarımız ve STK’ların kendi çalışmalarını yürüterek ailelerimize ulaşmışlardır ve koordineli bir şekilde çalışmada ortaklaşılmıştır. Daha geniş bir çalışmanın ortaya konması için görüşmelerimiz devam edecektir.”

(Van/MA)

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