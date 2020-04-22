KESK Van Şubeler Platformu haftalık koronavirüs tablosunu açıkladı

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, kentin haftalık koronavirüs (Kovid-19) tablosunu paylaştı. Açıklamada hükümet tarafından açıklanan ekonomik destek paketlerinin yeterli ölçüde olmadığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Sosyal Hizmet Merkezlerine çok sayıda başvurunun olduğu ancak bu başvuruların vatandaşlar lehine karşılık bulmadığı belirtildi.

KESK adına yazılı açıklama yapan Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Şube Eşbaşkanı Figen Çolakoğlu, 21 Nisan itibariyle kentte 81 kişinin test sonucunun pozitif olduğunu, 110 kişinin şüpheli olarak kontrol altında tutulduğunu ve yaşamını yitirenlerin sayısının ise 12’ye yükseldiğini belirtti.

Her hafta olduğu gibi salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin aksatılmadan yerine getirilmesini talep eden Çolakoğlu, bu tedbirlerin başında gelen temel fiziksel ihtiyaçların il Sağlık Müdürlüğü’nce karşılanmaya çalışıldığı; ancak birtakım eksiklerin yaşandığı söyledi. Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara yeterince uyulmadığını belirten Çolakoğlu, Ramazan ayı nedeniyle market, kasap gibi mekanlarda fiziki mesafe kuralının ihlal edildiğine dikkati çekti.

Çolakoğlu, gözlem ve taleplerini şöyle sıraladı:

"Hükümet tarafından açıklanan ekonomik destek paketlerinin yeterli ölçüde olmadığı ve kişilerin Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ve Sosyal Hizmet Merkezlerine ciddi sayıda ekonomik talepli başvuruların olduğu fakat bu başvuruların vatandaşlar lehine karşılık bulmadığı bilgisine ulaşılmıştır.

16-20 Nisan arasında uygulanacağı planlanan ikinci ara tatilde öğretmen ve idarecilerin idari izinli sayılacağından ek ders ücretlerinin ödenmemesi keyfi bir uygulamadır. Öğretmenin yasal hakkı olan ek ders ücretinin bu şekilde gasbedilmesini yargıya taşıyacağız.

Salgın sürecinde insanların yaşayabileceği öngörülen psikolojik sorunlar için iki haftadır başlattığımız KESK Psikolojik Destek Hattı üzerinden çalışmamız devam etmektedir. Bu süreçte kurulumuza iki başvuru yapılmıştır. Söz konusu başvurular ile ilgili görevli arkadaşlarımız tarafından görüşmeler yapılarak gerekli destek verilmiştir.

Ataması yapılıp göreve başlatılmayan 20 bin öğretmen sorunu maalesef haftalardır devam etmektedir. Söz konusu öğretmen arkadaşlarımızın daha fazla mağdur edilmemesi için gecikmeksizin derhal görevine başlatılması ve ekonomik ve sosyal haksızlıklarının giderilmesi gerekir.

Milli Eğitim Bakanlığının emeklerini sömürdüğü ücretli öğretmenlerin ve usta öğreticilerinin yazın yapılması planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinde görevlendirilmesi için kendilerine imzalatılan taahhütnameler ile borçlandırılmış ve gelecekleri ipotek altına alınmıştır. Oysa bütün dünyanın yaşadığı bu olağanüstü dönemde eğitime ara verilmiş olması söz konusu arkadaşlarımızdan kaynaklanmadığından bu dönemde eğitim emekçilerinin mağdur edilmesi de kabul edilemez.

Türkiye’nin gerçekliğinden uzak bir uygulama olan ve hala devam eden uzaktan eğitim döneminde öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliği maalesef devam etmektedir. Her hafta dile getirdiğimiz bu konu özellikle 8. Sınıf ve 12. Sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi sınavlarda ciddi haksızlıklar yaşanacaktır. Bir tarafta her türlü olanağa sahip öğrenciler diğer tarafta evinde televizyonda dahi dersleri takip edemeyen öğrenciler bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının söz konusu eğitim uygulamasında her öğrencinin eğitime ulaşabileceği koşulları sağlaması öncelikli görevlerindedir.

BES iş kolunda çalışmaların hala tam hız devam ettiği İşkur, SGK, Maliye ve Nüfus müdürlüklerinde risk faktörü her geçen gün artarak devam etmektedir. Bu kapsamda: Tüm kamu emekçilerinin testten geçirilmesi, koruyucu sağlık ekipmanlarının temin edilerek kullandırılması, vardiyalı çalışmanın her emekçinin çalıştığı bir güne karşın 14 gün karantina kalacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Her hafta çeşitli yollarla dile getirdiğimiz PTT çalışanlarının durumu maalesef yine alınan yetersiz önlemlerle hala risk altında çalışmaları devam etmektedirler. PTT çalışanlarının hafta içi ağır iş yüküne rağmen hafta sonu da çalıştırılmaktadır. Söz konusu uygulamaya derhal son verilmeli veya mesai saatleri dışında çalıştırılmalarını karşılığı kanun ve yönetmeliklerde belirtildiği şekilde ücretlendirilmelidir. PTT’lerde yaşanan yoğunluğu azaltmak adına tüm yurttaşların fatura borçlarının ertelenmesi, internet alış-verişine kısıtlama getirilmesi, acil ve zaruri olmayan posta-kargo gönderilerinin virüs salgını kontrol altına alınıncaya kadar iptal edilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Salgının başlangıcından itibaren; ülke genelinde, kamu emekçileri için alınmayan tedbirler nedeniyle COVID-19’a yakalanarak hayatını kaybeden tüm kamu emekçilerini rahmetle anıyoruz. Bu virüs nedeni ile hala tedavileri süren Kamu emekçilerinin de en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Bu arkadaşlarımızın iş cinayetine kurban gittiklerini değerlendirdiğimizi ve olayı hukuki olarak takipçisi olduğumuzu da ifade etmek istiyoruz.

Geçen hafta Meclis’ten geçip uygulanmaya konan infaz yasası ile tahliye olan kadına şiddet uygulayan cani bir erkeğin 11 yaşındaki kendi kızını döverek öldürdüğü haberi bizleri derinden üzmüştür. Bir kez daha erkek şiddetinin ne denli tehlikeli olduğunun ve çözümün ancak ciddi bir devlet politikası ile mümkün olacağını göstermiştir. Dün affettikleri caniler bugün katil olmaya başladılar.

Yurt dışından ülkeye getirilen vatandaşlar Van’ın da içinde bulunduğu çeşitli illerde oluşturulan karantina bölgelerine yerleştiriliyor. Kıbrıs’tan ilimize getirilen 189 vatandaşın karantina süresince kalacakları Süleyman Şah Öğrenci yurduna yerleştirmeleri sırasında çalınan marş ve müziklerin salgın döneminde bile ırkçılığı ön plana çıkarmaya çalıştıklarının delilidir." (MA)

Van'da çalışan bir sağlık emekçisi: Yeterli sayıda koruyucu ekipmana ihtiyacımız var