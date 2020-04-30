Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 93 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174 oldu. Son 24 saatte 4 bin 846 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 48 bin 886 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada "Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım" dedi.

(HABER MERKEZİ)

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