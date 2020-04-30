1 Mayıs öncesi sağlık emekçilerinden açıklama: Virüs değil kapitalizm öldürür

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde önünde bir araya gelen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi sağlık emekçileri 1 Mayıs öncesi basın açıklaması gerçekleştirdi. Salgın dolayısıyla sosyal mesafenin korunduğu açıklamada, virüsün değil kapitalizmin öldürdüğü vurgusu yapıldı.

“Salgında 1 Mayıs’ta ön cephede mücadeledeyiz” pankartını taşıyan sağlık emekçiler, “Pandemi en çok işçiyi, emekçiyi etkiler”, “Bu süreçte kadın işçiler daha fazla ezilmekte evde, işte”, “İşten atmalar yasaklanmalı” dövizleri taşındı.

Sağlık emekçileri adına açıklamayı SES Bakırköy Şube Eşbaşkanı Nezehat Özen gerçekleştirdi. Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını kapitalist sömürü ve yağma düzenini tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdiğine dikkat çeken Özen, “Görüldü ki, sağlık başta olmak üzere, eğitim, barınma gibi toplumun en temel ihtiyaçlarının kar güdüsü ile sermayeye açmak, ticaretin konusu yapmak toplu cinayet anlamına geldiği görüldü. Milyonlarcamız işsiz kaldık. Apar topar kepenkleri inen binlerce merdiven altı, ‘merdiven üstü’ işyerlerinden ücretsiz olarak ya da üç kuruş parayla gönderilerek evlerimize kapandık. İşten atmaları yasaklama adı altında patronlara işçileri üç ay ücretsiz izne ayırabilme hakkı tanındı. Ücretsiz izne çıkarılanlara, işten çıkarılan ama işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39 lira gibi bir sadece ücreti uygun görüldü. Büyük çoğunluğumuz ise ‘evde kal’ kapsama alanı dışında, fabrikalarda, inşaatlarda, işyerlerinde her an salgına yakalanma korkusu altında çalışmaya devam ediyor, birçok emekçi kardeşimiz de yakalandığı salgından kurtulamayarak hayatını kaybetti” diye konuştu.

TALEPLER

Zor koşullar altında 2020’i 1 Mayıs’ını karşıladıklarını söyleyen Özen, taleplerini şöyle sıraladı:

Tüm kaynaklar halk sağlığı için seferber edilmelidir.

İşten çıkartmalar, ücretsiz izinler yasaklanmalı, tüm çalışanlar ücretli izne çıkarılmalı

Çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde, işçilerin salgına karşı korunması için hekimler ve işçilerin denetiminde önlemler alınmalıdır

Salgın süresince tüm faturalar devlet tarafından karşılanmalıdır

Kayıt dışı çalışan ve şu anda hiçbir geliri olmayan, ücretsiz izne ayrılan işçi emekçiler, yoksul halka en az asgari ücret tutarında doğrudan gelir desteği sağlanmalıdır

Tüm hastaneler kamulaştırılmalıdır

Sağlıkta şiddet yasası daha kapsamlı çıkarılmalı ve pandemi süresi boyunca tüm sağlık sağlık çalışanlarına ayrım yapmaksızın çift maaş ikramiye, bir derece ve yıpranma payı verilmelidir

Salgına karşı toplumun korunması için gerekli kaynak, sermaye sınıfı ve rantiyeye konacak servet vergisi ile karşılanmalıdır. Bu kaynağın kullanımı toplumun denetimine açık olarak organize edilmelidir.

(İstanbul/EVRENSEL)

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