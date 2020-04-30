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    • İskender Bayhan: Burjuvazinin tarihe gömemediği tek bayram, 1 Mayıs

    Gazeteci İskender Bayhan, 1 Mayıs kutlamalarını ve öne çıkan talepleri Gündem Özel'de değerlendirdi.

    30 Nisan 2020 15:32
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    Gazeteci İskender Bayhan, 1 Mayıs kutlamalarını ve öne çıkan talepleri Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.

    İskender Bayhan'ın değerlendirmesinden satır başları şöyle:

    İzmir, Gebze, İstanbul 1 Mayısları ön kutlamalar için en çok dikkat çeken yerler oldu. İşyerlerindeki kutlamaların en yaygın başladı yerler durumunda. Hem salgın nedeniyle hem hükümetin sokağa çıkma yasağı nedeniyle hem de genel olarak 1 Mayıs gününün tatil hakkı olarak kullanılıp kullanılmamasının farklı fabrikalarda farklı tutumun öne çıkması bakımından geçmiş 1 Mayıslardan epey farklı oluyor. Daha özgün koşullarda gerçekleşiyor. Başlayan kutlamalar bu 1 Mayıs’ın işçiler ve emekçiler açısından fabrika ve işyerleri içerisinde her yer 1 Mayıs her yer 1 Mayıs alanı yaklaşımının devamı olan bir tutumla tarihteki yerini alacaktır.

    KAPİTALİZMİN EN BÜYÜK CAN DAMARININ FABRİKALAR OLDUĞUNU GÖRDÜK

    Dünyada kutsal bayramları, resmi bayramları düşününce bütün bunların üzerinde din, dil, milliyet ayrımı olmaksızın kutlanan tek enternasyonal bayram. Burjuvazinin tarihe gömemediği veya kendi çıkarları için kullanmak üzere ehlileştirip kendi hizmetine sunamadığı tek bayram. Salgın dursun, fabrikalarda çarklar dönsün deniliyor. Herkes eve kapsansın denilirken aman ha üretim devam etsin deniliyor. Kapitalizmin en büyük can damarı olan, belki de kapitalizmin can suyunun olduğu yerlerin fabrikalar ve işyerleri olduğunu gördük. İşçilerin emek gücünü satmasının bunun temelini oluşturduğunu gördük. Şimdi de bunun işçi sınıfının kapitalizme karşı, işçi sınıfının sermayeye karşı, işçi sınıfının hem bugünkü yaşam koşullarını iyileştirmek, çalışama koşullarını iyileştirmek hem de yeni bir dünya inşa etmek için kapitalizmin bu can suyunu verdiği alanlardan bu damarlarını kesebileceği gerçeğinin ifadesidir, fabrikalarda 1 Mayıs’ın kutlanması.

    EN ÖNEMLİ SINAV GÜNÜ: 1 MAYIS

    Türkiye’de de dünyada da işçi sınıfı veya onunla birlikte sömürülen ve ezilen diğer emekçi kesimler eğer yeni bir dünya kuracaklarsa, yeni bir gelecek kuracaklarsa bunun olmazsa olmaz koşulu, fabrika ve işyerlerinde örgütlü olacaklar. Buralarda ne kadar örgütlü olurlarsa hem yaşamlarını hem de gelecek günlerini, iktidar mücadelelerini o kadar güçlü verirler. Bunun en önemli sınav günlerinden biri 1 Mayıs. Dolayısıyla bu büyük salgının olduğu koşullarda en olumlu şey, bu gerçeğin bugün bütün fabrikalardaki 1 Mayıs kutlamalarında bir kez daha görünüyor olmasıdır. Buna sıkı sıkıya sahip çıkmak ve geleceğe taşımak gerekiyor.

    SAĞLIK EMEKÇİLERİ 1 MAYIS GÜNÜ DE ÖN CEPHEDE YER ALMALI

    Sağlık emekçilerin hastaneler ve ona bağlı işyerlerinde yapacakları kutlamalar öne çıkacak. Koronavirüse karşı ön cephede yer alan sağlık emekçileri 1 Mayıs günü de ön cephede yer almalı.

    Yunanistan’da Meksika’da sokaklarda da kitlesel kutlamalar planlanıyor. Ama dünyanın genelinde sosyal medya, pencere ve balkonlarda kutlamalar ağırlıklı görünüyor.

    İŞ, EKMEK, ÖZGÜRLÜK VE SAĞLIK

    İş, ekmek ve özgürlük talebinin yanına sağlık talebi de konmuş oldu. Salgına karşı bütün kaynakların işçi ve emekçiler için kullanılmasını içeren talepler ortaya çıktı. (WEB TV)

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