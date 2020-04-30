Sağlıkçılardan 1 Mayıs mesajı: Salgınsız ve sömürüsüz bir dünya

Sağlık alanındaki sendika ve meslek örgütlerinin 1 Mayıs için online olarak düzenlendiği ortak basın toplantısında, sağlıkçılarının tüm emek ve özverisine rağmen ne kadar haklı, meşru ve insani olursa olsun haklarını almak için ciddi mücadeleler yürütmek zorunda kaldığı ifade edildi. Sağlık hizmetinin kâr edilecek bir tüketim nesnesi olamayacağı vurgulanan açıklamada, salgınsız ve sömürüsüz bir dünya talebiyle 1 Mayıs kutlandı.

Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Türk Psikologlar, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği ve Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği’nin aralarında bulunduğu sağlık meslek örgütleri 1 Mayıs'ta online basın açıklaması düzenledi. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden tarafından okunan ortak açıklamada, koronavirüs günlerinde diğer emekçilerle birlikte mücadeleye, dayanışmaya ve birliğe en çok sağlık emekçilerinin ihtiyacı olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Herkesin eşit, nitelikli, ulaşılabilir, ana dilinde ve parasız sağlık hizmeti alma hakkı olduğunu topluma ve yöneticilere kabul ettirmeye çalışıyoruz” denildi.

'SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ'

Sağlık hizmet sunumunda yer alan bütün sağlık emekçileri olarak mesleğin kendilerine yüklediği sorumluluğun farkında oldukları belirtilen açıklamada, bunu da yılın 365 günü gece-gündüz demeden ülkenin metropollerinden en ücra köşelerine kadar her yerinde fiilen hayata geçirdiklerini söyledi. Bu kadar emek ve özveriye rağmen ne kadar haklı ne kadar meşru ve ne kadar insani olursa olsun sağlıkçıların hakları almak için ciddi mücadeleler yürütmek zorunda kaldığı belirtilen açıklamada, "Bu konulardaki mücadele azmimizi bütün dünyada başta sağlık hizmetleri olmak üzere kol ve beyin gücünü insanlık için üretimde kullanan emekçilerin yüzyıllardır süren ve 1 Mayıslarla cisimleşen kararlılığından alıyoruz" denildi.

SAĞLIKTA ŞİDDET, DÖNER SERMAYE ÖDEMELERİ, ÜCRETSİZ İZİNLER

Sağlık hizmetinin kâr edilecek bir tüketim nesnesi olamayacağı vurgulanan açıklamada, bu 1 Mayıs'ta hekimler ve diğer sağlık emekçilerinin salgın ortamında bile sağlıkta şiddetin devam etmesi, salgına rağmen sağlık çalışanlarının emeğini değersiz gören ücretlendirme yöntemleri, sağlık işçilerini yok sayan döner sermaye ödemeleri, özel sağlık kurumlarında ücretsiz izin adı altında fiilen gelirsiz ve işsiz bırakılma, muayenehanelerde hekimler ve diğer sağlık emekçilerinin sorunlarının görmezden gelinmesi, iş ve atama bekleyen sağlık bilimleri mezunları ve KHK'lıların mesleklerinin elinden alınmasının en önemli sorunları olduğu aktarıldı.

Covid-19 salgınında kaybedilen sağlık emekçilerinin de anıldığı açıklamada, “Emeğin haklarını alabildiği, salgınsız ve sömürüsüz bir dünyada 1 Mayıs kutlamak dileğiyle, bütün dünya emekçilerinin 1 Mayıs’ını kutluyoruz” denildi. (Ankara /EVRENSEL)

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