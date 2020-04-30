Türkiye'de koronavirüs: Test sayısı 1 milyonu geçti | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

• Türkiye'de Kovid-19'dan can kaybı 3 bin 174'e, tespit edilen vaka sayısı 120 bin 204'e ulaştı.

Bu gece 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak.

30 Nisan 2020 10:30
Son Güncellenme: 30 Nisan 2020 19:11
Sayfa, 5 dakikada bir yenilenir.
.
19:09

Paylaş

BAKAN KOCA: TEST SAYISINDA 1 MİLYONU GEÇTİK

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 2 bin 615 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 93 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 120 bin 204, can kaybı 3 bin 174’e ulaştı.

Son 24 saatte Türkiye’de 93 kişi Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım. (HABER MERKEZİ)

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi

 

13:56

Paylaş

ANKARA'DA 1 MAYIS AÇIKLAMASINA SALGIN BAHANESİYLE 5 KİŞİ ENGELİ

DİSK, KESK, TMMOB Ankara Temsilcilikleri, ATO ve Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının Ulus Heykel önünde yapmayı planladığı 1 Mayıs programına Valilik tarafından 5 kişi sınırı getirildi. Bu nedenle Ankara Tabip Odasında gerçekleştirilen basın toplantısında ortak metni okuyan DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, "1 Mayıs karantinaya alınamaz" diyerek bayramın her koşulda kutlanacağını ifade etti.

Ankara'da 1 Mayıs için temsili açıklamaya koronavirüs bahanesiyle 5 kişi engeli

Ankara'da 1 Mayıs için temsili açıklamaya koronavirüs bahanesiyle 5 kişi engeli

12:37

Paylaş

DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 181,6 ARTIŞLA 5,39 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisi altındaki Türkiye’de mart ayında dış ticaret açığı yüzde 181,6 artarak 1 milyar 915 milyon dolardan 5 milyar 391 milyon dolara yükseldi.

Dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5,39 milyar dolara yükseldi

Dış ticaret açığı yüzde 181,6 artışla 5,39 milyar dolara yükseldi

11:56

Paylaş

ADANA'DA BELEDİYE İŞÇİLERİNİN 1 MAYIS AÇIKLAMASINDA KORONAVİRÜS VURGUSU

Genel İş Adana Şubesi, Çukurova ve Seyhan Belediyeleri Park Bahçeler Müdürlükleri önünde 1 Mayıs gündemli basın açıklaması yaptı. Çukurova Park Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleşen açıklamayı okuyan İşyeri Temsilcisi Kubilay Gül, "Belediye işçileri ve aileleri salgına karşı yeterince korunmuyor" derken, Adana Şube Başkanı Hüseyin Yaşar Gündoğdu, "Alınan karantina ve izolasyon önlemlerinden işçiler muaf tutuluyor" dedi.

Adana'da belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Salgına karşı yeterince korunmuyoruz

Adana'da belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı: Salgına karşı yeterince korunmuyoruz

11:38

Paylaş

MERKEZ BANKASI 2020 YILI SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ YÜZDE 7,4'E ÇEKTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci Enflasyon Raporu'nu açıkladı. "Koronavirüs ekonomileri birçok kanalda etkileyerek küresel iktisadi faaliyetin sert bir şekilde daralmasına neden oldu" diyen Uysal'ın açıklamasına göre, MB 2020 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e indirdi.

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e çekti

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 7,4'e çekti

10:10

Paylaş

DOLAR/TL YİNE 7 LİRA SINIRINA DAYANDI

Koronavirüs tedavi denemeleri ve birçok ülkenin ekonomiyi açmaya yönelik hazırlıklarıyla küresel borsalar ile birlikte Borsa İstanbul Endeksi de yeni güne yükselişle başladı. Serbest piyasalarda bugün dolar/TL güne 6,95-6,97 lira aralığında, avro ise 7,55-7,56 lira aralığında başladı.

Dolar/TL yine 7 lira sınırına kadar dayandı (30 Nisan 2020)

Dolar/TL yine 7 lira sınırına kadar dayandı (30 Nisan 2020)

09:58

Paylaş

SAĞLIK, ENERJİ VE TURİZM ÇALIŞANLARI 1 MAYIS'IN YASAKLANMASINA TEPKİLİ

Kovid-19 salgınının başladığı günden bu yana farklı iş kollarında çalışan milyonlarca işçi ve emekçi salgının yansımalarını çeşitli biçimlerde hissetti. Pandemi sürecinde işçilerin, emekçilerin sorunlarını ve 1 Mayıs taleplerini DİSK Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, SES Manisa Şubesi Eş Başkanı Figen Pehlivan Demirel, Tes-İş Yatağan Temsilcisi Kemal Özcan ile konuştuk. Sendika yöneticileri 1 Mayıs'ın yasaklanmasına tepki gösterdi.

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

09:21

Paylaş

YARGIDA KOVİD-19 ERTELEMELERİ

Yargıda dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi tüm süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yargıda başvuru, şikayet ve itiraz gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

Yargıda başvuru, şikayet ve itiraz gibi süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi

09:16

Paylaş

GIDA-İŞ DURAKLARDA İŞÇİLERE SESLENDİ

Gıda-İş, İstanbul Esenyurt’ta işçilere 1 Mayıs çağrısında bulundu. Sabah saaatlerinde işçi Kıraç’taki duraklarında bir araya gelen sendika yöneticileri, salgın nedeniyle fabrikalarda yaşanan sorunlara dikkat çekti ve işçileri talepleri için birleşmeye, mücadele etmeye çağırdı.

Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

Gıda-İş işçi duraklarında işçilere seslendi: Çarklar dönerken işçiler ölüyor

09:08

Paylaş

KORONAVİRÜS SALGININDA 1 MAYIS |
EMEK PARTİSİ GENEL BAŞKANI SELMA GÜRKAN'DAN ÇAĞRI

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu yıl koronavirüs salgınıyla karşılanıyor. Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan, koronavirüsle birlikte ortaya çıkan sistem tartışmalarına dikkat çekerek, burjuva iktisatçıların işçilere ve emekçilerin taleplerine karşılık, yeniden sosyal devletin kırıntılarını çözüm olarak işaret ettiklerini belirtti. Gürkan, “Emeğin üretimdeki rolü kadar toplumsal sistemde de değiştirici gücünün açığa çıktığı bir dönemdeyiz. Yeter ki bu değiştirici gücün birliğini ve örgütlülüğünü sağlayabilelim. 2020 1 Mayıs’ı buna vesile olsun, ön adımları atılsın” çağrısında bulundu. Gürkan, 1 Mayıs’la ilgili sorularımızı yanıtladı.

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

09:05

Paylaş

İŞÇİ MEKTUPLARI

Koronavirüs salgınında emek-sermaye çelişkisi derinleşti. "Evde kal" çağrılarına rağmen işçiler keyfi biçimde üretime zorlanıyor. Çalıştırılmayan işçiler ise ücretsiz izne gönderiliyor, hükümetin patronlara kıyak geçtiği ekonomik paketle işçilere sefalet ücreti reva görülüyor. Evrensel'e yazan işçi ve emekçiler, salgın dönemindeki çalışma koşullarını, Kovid-19'a dair riskleri, kaygılarını ve 1 Mayıs'a dair düşüncelerini yazmaya devam ediyor:

Urtim işçisi: Ben kurtuldum derken 5 arkadaşımın testi pozitif çıkmış

"Benim gibi olan başka arkadaşın da yaşadıkları benim ruh halimle örtüştüğü için fabrikayı bıraktık. 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde çalışan arkadaşlarımız beni aramaya başladılar ve 5 kişide pozitif vaka olduğunu tedirginlikle söylediler."

DİSK/Gıda-İş Örgütlenme Uzmanı İbrahim Kızılyer:

"Bazı fabrikalarda patron baskısıyla işyeri hekimi ya da İSG uzmanları üretimde aksama olmasın diye enfekte olan işçiye “Bir şeyinin olmadığını” söyledi. Ancak işçiler evlerinde hastalanıp hastaneye gidince filyasyon araştırması yapılınca servislerde ve çalıştıkları bölümlerde kısmen karantina uygulaması yapıldı."

Akko Tekstil işçileri: Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz

"Yıllık izne mi gönderiliyoruz, kısa çalışma ödeneğine mi başvurdular yoksa günlük 39.25 lira mı alacağız, cevap veren yok."

Antep'te bir süredir işsiz olan aşçı:

"Ben halı fabrikasında çalışan bir aşçıyım. Bizim fabrika üretime 4 haftalık ara verince ben de işsiz kaldım. Biriken borçlarımız var; elektrik, su, doğal gaz faturalarını ödemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ev ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyoruz. Önümüz 1 Mayıs; benim ilk talebim, faturalarımın devlet tarafından karşılanması."

Kayseri'den Türk-İş’e üye Emek Partili bir işçi:

"1 Mayıs için salgın nedeni ile 81 temsilcilikte açıklama okunacak kararı ve Taksim Anıtı’na çelenk bırakma kararı alındı. Ha bir de sosyal medyadan kutlama… Türk-İş bünyesinde binlerce işçi çalışacak, işyerlerinde bir şey olmayacak demek bu!"

DÜN NE OLDU?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre Kovid-19'dan 89 kişi daha hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 81'e, toplam vaka sayısı 117 bin 589'a yükseldi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Selçuk uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam edeceğini, LGS tarihini ise Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacağını belirtti. Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, "Pik döneminde olduğumuzu söyleyebilirim. Düşüş trendine de girdik ama bunun kalıcı olması önemli. Önlemlere uyulmazsa 2. dalga gelebilir" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Kayseri’de 1 Mayıs Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı
Kayseri’de 1 Mayıs Cumhuriyet Meydanı’nda kutlandı

Kayseri Emek ve Demokrasi Bileşenleri, 1 Mayıs'ı Cumhuriyet Meydanı’nda kutladı. Açıklamada salgın süresince işçilere ücretli izin verilmesi istendi.

GÜNCELLENDİ
Türkiye'de koronavirüs: Test sayısı 1 milyonu geçti | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: Test sayısı 1 milyonu geçti | Öne çıkan gelişmeler (30 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi
Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 174'e yükseldi.

GÜNCELLENDİ
Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı
Yeni Şafak, Kars Belediyesini ve Ayhan Bilgen’i hedef aldı

Yeni Şafak gazetesi, “Kars Belediyesi’nde tuhaf işler: HDP’li belediye PKK’ya böyle para aktarıyor” başlıklı haberiyle belediyeyi ve Ayhan Bilgen'i hedef aldı. HDP tepki gösterdi.

Almanya’da 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldı
Almanya’da 10,1 milyon işçi için kısa çalışma başvurusu yapıldı

Federal Çalışma Ajansı, Almanya’da kısa çalışmaya başvuran şirketlerin sayısının 751 bine çıktığını belirterek “Savaş sonrasının en ağır resesyonuna giriyoruz” dedi.

GÜNCELLENDİ
Bursa’da 1 Mayıs açıklaması
Bursa’da 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Bursa bileşenleri Fomara Meydanında yapılacak 1 Mayıs açıklamasını salgını gerekçe göstererek iptal etti. Bileşenler açıklamayı Bursa Akademik Odalar Birliği önünde yaptı.

13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk
13 yılda polis eliyle 403 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerden 93'ü çocuk

Polisin silah kullanma yetkisini genişleten PVSK’de 2007 yılında yapılan değişiklikten bu yana en son Suriyeli 18 yaşındaki Ali El Hemdan’ın öldürülmesiyle bugüne kadar 403 kişi yaşamını yitirdi.

Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor
Darbecilikle suçlanan Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor

Hükümet sistemini eleştirdiği için darbecilikle suçlanan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel: Aynen tekrarlıyorum Saray rejiminin sonu geliyor.

"Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
"Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü

Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!

Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz

Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
Kolektif bir sanat denemesi: M4NM

Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi

Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
Tek kitaplı şair: Ahmed Arif

YAZARLAR
İhsan ÇARALAN
İhsan ÇARALAN

1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun!

 Hediye LEVENT
Hediye LEVENT

Libya'da yeni bir sayfa açılırken

 A. Cihan SOYLU
A. Cihan SOYLU

Yol-yöntem bulunur; 1 Mayıs işçilerindir!

 Erkan AYDOĞANOĞLU
Erkan AYDOĞANOĞLU

Farklı 1 Mayıs

 Arif NACAROĞLU
Arif NACAROĞLU

Meydanda kaç kişiyiz?

 Hüsnü ÖNDÜL
Hüsnü ÖNDÜL

Koronavirüs salgınında mahpuslar

 Mehmet ÖZYAZANLAR
Mehmet ÖZYAZANLAR

Normalleşme, risk ve hiçlik!..
SEFER SELVİ
Sefer Selvi Karikatürleri
BİRİNCİ SAYFA
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
HABER BÜLTENİ
Evrensel haber bülteni
Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa