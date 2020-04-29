İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 1 Mayıs’ı kutladı

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Tuzla’da 1 Mayıs’ı kutladı. Tuzla Köprüsünde bir araya gelen kitle sık sık “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları attı.

Bileşenler adına ortak açıklamayı Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı yaptı.

Saygılı, “Tüm dünyaya yayılan korona virüsü kapitalist sömürüye ve yağma düzenin bütün çıplaklığıyla gün yüzüne çıkarmıştır. Bir taraftan evde kal çağrıları yapılırken öte yandan çarklar dönüyor. AKP hükümeti ise bu salgını kullanarak işçi ve emekçilerin haklarını gasp etmeye çalışıyor ve buradan siyasi propagandasını sürdürmeye devam ediyor. Patronlar evlerindeyken işçiler çalışmaya ve ölmeye devam ediyor. 1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik ve Dayanışma ve Mücadele gününde de söylüyoruz, işçilerin birleşmekten ve örgütlü bir şekilde mücadele etmekten başka çaresi yoktur. 1 Mayıs’ta işçi ve emekçileri talepleri etrafında bulunduğu her alanda ses çıkarmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Açıklamaya HDP Milletvekili Züleyha Gülüm ve Emek Partisi yöneticileri de katıldı.

Fotoğraf: Evrensel

İSTANBUL 1 MAYIS PLATFORMU: KAYNAKLAR HALK İÇİN SEFERBER EDİLMELİ

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri Sirkeci PTT Şubesi önünde açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Kapitalist devletlerin ‘Ölen ölür, kalan sağlar çalışmaya devam eder’ mantığı ile insanlık dışı tutumlar aldığını gördük, görüyoruz. Sağlık başta olmak üzere, eğitim, barınma gibi toplumun en temel ihtiyaçlarını bile kâr güdüsü ile sermayeye açmanın, ticaretin konusu yapmanın toplu cinayet anlamına geldiği görüldü. Ancak biz emekçiler çalışırken ölmek istemiyoruz” dendi.

Açıklamada, “Tüm kaynaklar halk sağlığı için seferber edilmelidir. İşten çıkartmalar, ücretsiz izinler yasaklanmalı, tüm çalışanlar ücretli izne çıkarılmalıdır. Çalışmanın zorunlu olduğu sektörlerde, işçilerin salgına karşı korunması için hekimler ve işçilerin denetiminde önlemler alınmalıdır. Salgın süresince tüm faturalar devlet tarafında karşılanmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MAYIS KUTLAMASI

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin gerçekleştirdiği 1 Mayıs kutlamalarının bir diğeri ise Küçükçekmece Arena Park karşısında düzenlendi.

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İstanbul'da hastane ve şantiyelerde 1 Mayıs kutlamaları yapıldı