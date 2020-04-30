Ankara'da sağlık emekçilerinin 1 Mayıs kutlaması polislerce engellendi
Ankara Hacettepe Üniversitesinde 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen sağlık emekçileri polis tarafından engellendi.
Fotoğraf: Evrensel
Ankara'da ATO, SES ve Dev Sağlık-İş'in Hacettepe Üniversitesi Heykel önünde yapmak istediği basın açıklaması ve 1 Mayıs kutlaması polisler tarafından engellendi. Valilikten izin alınmadığını ileri süren ve rektörün talimatını gerekçe gösteren polisler sağlıkçıların açıklama yapmasına engel oldu. Sağlık emekçileri engellemeyi alkışlarla protesto etti. Sağlık ve meslek örgütleri salgın süresince hayatını kaybeden emekçiler için bir dakikalık saygı duruşundan sonra ayrıldı. Bunun üzerine polislerin "1 dakikayı geçerse müdahale edeceğiz" demesi üzerine sağlıkçılardan "Salgınla mücadele böyle olmaz" tepkisi yükseldi. (Ankara/EVRENSEL)
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