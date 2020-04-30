Kazancı Yokuşu’nda 1 Mayıs anması

İstanbul 1 Mayıs Platformu Taksim Kazancı Yokuşu'nda 1 Mayıs 1977'de öldürülen yurttaşları andı. Anmaya DİSK, TMMOB, KESK, TTB ve siyasi partilerden temsilciler katıldı. Etkinlik, koronavirüs önlemleri gözetilerek gerçekleştirildi.

1 Mayıs Platformu adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu basın açıklamasını okudu. Çerkezoğlu, "Bir kez daha 1 Mayıs öncesinde Taksim'de Kazancı Yokuşu'nun başında 1 Mayıs'ın ve Taksim’,n özgürleştirilmesinde yitirdiğimiz bütün kardeşlerimizi anmak için toplandık" diyerek şunları dile getirdi:

“YÜREĞİMİZİN ATTIĞI HER YER 1 MAYIS’TIR”

"Üretenlerin yöneten olduğu bir düzen, eşitlik kardeşlik bayrağını hep birlikte yükselteceğimiz gün olacak. Bu 1 Mayıs'ı pandemi koşullarında karşılıyoruz. Kuşkusuz kendi sağlığımız ve toplumun sağlığı için bu kaygıları biz de taşıyoruz. Kuşkusuz milyonların katıldığı mitinglerde buluşamıyoruz. Şunu da söylemek istiyoruz ki işçi sınıfının gerçek anlamda temsil edildiği 1 Mayıs'ın kutlanmasını engellemek, bunu yasaklama, bunun önüne salgın gerekçesiyle yasaklar koymak asla kabul edilemez. Bizler 1 Mayısımızı iş yerlerimizden evlerimizin önüne sokaklarımıza meydanlarımıza alanlarımıza, evlerimizin balkonlarına pencerelerine kadar her yerde kutlamaya sesimizi ve sözümüzü haykırmaya devam edeceğiz. Yüreğimizin attığı her yer 1 Mayıs'tır diyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmak zorunda olan işyerinde, evlerimizde, balkonlarımızda, 1 Mayıs taleplerimizi, gelecek dünya düşlerimizi hep birlikte ifade edeceğiz.” (HABER MERKEZİ)

Tümtis, Hadımköy'de Aras Kargo işçileriyle 1 Mayıs'ı kutladı

Deriteks, Tuzla'da deri işçileriyle 1 Mayıs'ı kutladı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!