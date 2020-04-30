Deriteks, Tuzla'da deri işçileriyle 1 Mayıs'ı kutladı

Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri sendikası (Deriteks) İstanbul Tuzla'da bulunan deri sanayide işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı. Basın açıklamasının da yapıldığı kutlamada "Fabrikada çalışarak virüsten, evde işsiz kalarak açlıktan ölmeyeceğiz", "Yaşamak için yaşasın 1 Mayıs”, “Ücretsiz izin ve işten atmalar yasaklansın”, “Koronavirüs iş kazası sayılsın” yazılı pankartlar ve dövizler taşındı.

"BİR AVUÇ ŞİRKET KORUNUYOR"

Deriteks Tuzla Şube Başkanı Binali Tay, burada yaptığı konuşmada, sermayenin kâr hırsının en "vahşi" haliyle sürdüğüne vurgu yaptı "Bilimin söyledikleri değil bir avuç patronun çıkarları için tüm toplum tehlikeye atılıyor. Virüs sadece hafta sonu yayılıyormuş gibi hafta içi işe gitme mecburiyeti getirenler, hafta sonu da işçileri çalıştırmak için akıl dışı kararlar alıyor" dedi. Tay, "Hükümetin açıkladığı ekonomik paketler işverenlere her desteği sunuyor. Kovid-19 salgını sonrasında ortaya çıkan ağır ekonomik sonuçlar karşısında işçiler, emekçiler, işsizler, emekli, küçük esnaf korunmuyor, bir avuç şirket korunuyor” ifadelerini kullandı.

Binali Tay, alınması gereken önlemleri ve taleplerini sıraladı:

Başta deri ve tekstil olmak üzere temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışındaki bütün işlerde koronavirüs salgını süresince çalışma acilen durdurulmalı.

Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, ücretsiz izin dayatmasından vazgeçilmeli, tüm çalışanlara ücretli izin, işsizlere koşulsuz işsizlik maaşı verilmeli, küçük esnaf ve çiftçi desteklenmeli.

Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ertelenmeli ve faiz işletilmemeli. Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca devlet tarafından karşılanmalı.

Özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalı.

Salgınla mücadele koordinasyonunda katı disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalı. Kovid-19 testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalı. Yerel yönetim kuruluşlarının, sağlık, emek ve meslek örgütlerinin de temsil edildiği bütünlüklü bir kurul oluşturulmalı. Bu kurul tüm süreci halkın sağlığını ve kamunun çıkarını önceleyecek biçimde şeffaf biçimde yürütmeli.

Başta hekimler, sağlık çalışanları ve belediye çalışanları olmak üzere zorunlu işlerde çalışan tüm personlein koruyucu donanım ihtiyacı başta olmak üzere bütün eksikleri giderilmeli, bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmeli.

Hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, EYT’liler, göçmenler, tutuklu ve hükümlülerin yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmeli.

Tüm kadınlara iş ve gelir güvencesi sağlanmalı, İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır.

(Tuzla/EVRENSEL)

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