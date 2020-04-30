Gebzeli metal işçilerinden 1 Mayıs videosu: Yaşasın 1 Mayıs!
Gebzeli metal işçileri 1 Mayıs dolayısıyla fabrikalarda videolar çekerek taleplerini dile getirdi.
30 Nisan 2020 11:07
Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube üyesi işçiler fabrikalarda çektikleri videolarla 1 Mayıs mesajı verdi. Çeşitli fabrikalarda işçiler çektikleri videolarla taleplerini dile getirirken 1 Mayıs için de mesaj verdi. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şubesinin Facebook sayfasındaki paylaşımda “Meydanlarda olamadığımız 1 Mayıs'ta Birleşik Metal-İş Gebze 1 No’lu Şube olarak fabrikalarda haklı taleplerimizi haykırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs” mesajı yer aldı. (Gebze/EVRENSEL)
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