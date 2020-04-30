30 Nisan 2020 11:40

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube üyesi emekçiler, koronavirüs sebebiyle yaygın olarak kutlanamayacak olan 1 Mayıs’ı tekstil işçileri ile dayanışarak kutladı.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube tekstil işçileri ile dayanışma

Fotoğraf: Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube

Geçtiğimiz günlerde İzmir Çiğli Organize Sanayi’deki Akar Tekstil fabrikasında koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 13. maddesine dayanarak işten kaçınma hakkını kullanan işçiler, saldırıya uğrayıp darp edilmiş sonrasında ise birçok işçi hem disiplin soruşturmasına maruz kalmış hem de ücretsiz izne çıkarılmıştı. Yine Gaziemir Serbest Bölgede SF Trade Tekstil fabrikasında sendikalaştıkları için işten atılan kadın işçiler ise 6 ayı aşkın süredir işe geri dönme talebiyle direnişlerini sürdürüyorlar. Tümbel-Sen üyesi belediye emekçileri ise, “Milyonlarca emekçinin ücretsiz izne çıkarılarak yoksulluğa mahkûm edildiği bu günlerde sınıf kardeşlerimizle dayanışıyoruz” diyerek hazırladıkları gıda paketlerini Akar Tekstil ve SF Trade fabrikalarında çalışan tekstil işçileriyle paylaştı.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Özellikle ‘evde kal’ çağrısı ile önlem aldığı izlenimi yaratmaya çalışan hükümetin ve işçilerin sağlığını hiçe sayan patronların karşısında örgütlü bir mücadele sergileyen Akar Tekstil işçilerinin eyleminin tüm emekçilere örnek olduğunu dile getiren emekçiler, “Bugün olduğu gibi bugünden sonra da her saldırı ve tehdit karşısında emekçilerin birliği için sınıf kardeşlerimizin yanında olacağız” diyerek tüm İzmir halkını ve emek, demokrasi güçlerini de işçilerle dayanışmaya çağırdı. (İzmir/EVRENSEL)

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