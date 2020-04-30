Tümtis, Hadımköy'de Aras Kargo işçileriyle 1 Mayıs'ı kutladı
Tümtis, İstanbul Hadımköy'deki Aras Kargo transfer merkezinde işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı.
30 Nisan 2020 12:12
Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (Tümtis), İstanbul Hadımköy'deki Aras Kargo transfer merkezinde çalışan işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı.
Sabah mesai öncesi dışarıda bir araya gelen Tümtis yöneticileri ve işçiler, 1 Mayıs'ı kutlayarak basın açıklaması gerçekleştirdi, taleplerini dillendirdi.
(İstanbul/EVRENSEL)
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