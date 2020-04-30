Kadıköy ve Ataşehir'de belediye işçileri 1 Mayıs'ı kutladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kitlesel kutlamaların yapılamadığı bu yılkı 1 Mayıs'ta işçi ve emekçiler, bulundukları her alanı 1 Mayıs alanına çevirmeyi sürdürüyor.

İstanbul'da Kadıköy ve Ataşehir belediyelerinde çalışan DİSK/Genel-İş üyesi işçiler, fiziksel mesafeye dikkat ederek 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi, taleplerini dile getirdi.

Yapılan açıklamada, birçok insan evinde kalırken belediye işçilerinin canını ve güvenliğini riske atarak halka hizmet etmeye devam ettiği hatırlatıldı.

İktidarın açıkladığı ekonomi paketlerinde sermayeye destek sunduğu, ancak işçi ve emekçilerin yüksel faturalar ve ev kiralarıyla, aldıkları düşük ücrete rağmen mücadele etmek zorunda bırakıldığı vurgulandı.

Eşitsizlik üzerine kurulu kapitalist sistemde yaşanan krizlerin faturasının her dönemde hükümet tarafından işçilere ödetildiği belirtildi. "Krizlere kim sebep oluyorsa, kim emekçinin sırtından zengin oluyorsa krizlerin faturasını da onların ödemesini istiyoruz" denildi. (İstanbul/EVRENSEL)

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