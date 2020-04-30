PTT emekçileri 1 Mayıs'ı işyerinde kutladı

KESK'e bağlı Haber-Sen, 1 Mayıs’ı pandemi ve sokağa çıkma yasağı sebebiyle bugün işyerinde kutladı. Ankara PTT Başmüdürlüğü Tebligat Merkezi Müdürlüğünde gerçekleşen kutlamada konuşan Haber-Sen Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Yaşar Polat, "Gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız bir meta olarak görüyor. İnsanca yaşamak için üretmiyoruz, sermayenin çarkları dönsün diye üretiyoruz" dedi. PTT'de çalışan taşeron işçilerin kadroya bağlanması ve dağıtıcılara da yıpranma payı verilmesi talep etti.

Polat, “On yıllardır dünya halklarına sınırsız bir emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, ekonomik krizler, artan eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik dışında hiçbir şey sunamayan bu düzen, küresel salgın ile beraber büyük bir uygarlık krizi yaşıyor” dedi. Kapitalist sistemin insanlığın, doğanın ve yaşamın üzerine çöktüğünü belirten Polat, "Gerekli önlemleri almadan bizleri çalıştıran bu düzen, bizi üretimdeki herhangi bir araç gereçten farksız bir meta olarak görüyor. İnsanca yaşamak için üretmiyoruz, sermayenin çarkları dönsün diye üretiyoruz” dedi.

"PTT'DE TAŞERON İŞÇİLERİ KADROYA BAĞLANSIN"

Fiili olarak çalışan tüm PTT emekçilerine maaş ikramiyesi ödenmesi ve kayıplarının karşılanması gerektiği ifade eden Polat, ayrıca PTT’de çalışan taşeronların kadroya bağlanması ve dağıtıcıların verilmeyen yıpranma payı haklarının verilmesini talep etti.

"BUGÜN EMEKÇİLERİN HAKİM OLDUĞU BİR DÜZEN OLSAYDI…"

Emekçilerin egemen olduğu bir düzende salgının nasıl yönetileceğini açıklayan Polat , “Toplumun sağlığını, işini ve geçimini koruyan gerçek bir mücadele verilirdi. Temel , zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışındaki tüm işlerde salgın süresince çalışma durdurulurdu. Çünkü yaşamaktan, insandan daha önemli hiçbir şey olmazdı” dedi. Böyle bir düzende emekçilerin elektrik, su, doğalgaz faturalarından sorumlu tutulmayacağını ifade eden Polat, “Bugün emekçilerin egemen olduğu bir düzen olsaydı zorunlu işlerde çalışanlar haftalarca koruyucu ekipman beklemez, insanlarımızın ölümü ve hastalanması engellenirdi” diye konuştu.

"İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR DÜZEN KURACAĞIZ"

Bu anlatılanların hayal olmadığını belirten Polat, toplumları hastalığa, dünyayı ekolojik krizlere, üretenleri açlığa, işsizliğe, güvencesizliğe mahkum eden bu düzenin Türkiye ve dünya halklarının sırtında bir yük olduunu söyledi. Polat, “İnsan onuruna yaraşır bir iş ve ücret, kamusal sosyal güvenlik ve sendikal hakların eksiksiz güvence altına alındığı, demokrasinin ve ifade özgürlüğünün tahrip edilmediği, her türlü ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe ve ötekileştirmeye karşı eşit yurttaşlığın, yurtta, bölgede ve dünyada barışın benimsendiği yeni bir toplumsal düzen kuracağız" dedi. (Ankara /EVRENSEL)

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