Çiğli Harmandalı’da mahalle muhtarlıkları, tüm mahalle halkını 1 Mayıs’ta saat 21.00’da balkonlardan kutlama yapmaya çağırdı. Öte yandan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü de Harmadalı’da mahalleleri sokak sokak kutlamaya katılmaya çağırıyor. Güzeltepe de ise mahalle halkın salgına karşı dayanışma amacıyla kurmuş oldukları ‘Güzeltepe, Şirintepe Bizimdir, Sahip Çıkalım’ facebook sayfası üzerinden çağrı yaptı.

“1 Mayıslardan daha çoşkulu ve daha kararlı kutlamamız gereken bu 1 Mayıs'ı ne yazık ki salgının yarattığı tehlike ve riskten kaynaklı geçmişteki gibi meydanları doldurarak taleplerimizi haykırarak kutlayamayacağız” denilen çağrıda 1 Mayıs'ı yasaklamasının gerçek nedeninin halk sağlığı değil 1 Mayıs meydanlarından haykırılacak gerçeklerin duyulmaması olduğuna dikkat çekildi. 1 Mayıs için tüm mahalle halkı saat 21:00’de balkonlardan marşlar ve alkışlar kutlamaya katılmaya çağrıldı.

Çiğli’de Küçük Çiğli Mahallesi’nde ise Emek Partisi Mahalle Birimi tarafından afişlerle yapılan çağrının yanı sıra bir de çağrı videosu hazırlandı. Videoda “iktidar ve patronlar kendi karları ve iktidarları için biz işçi ve emekçilerle ailelerin yaşamlarını hiçe sayarak üretimi sürdürmekte ısrar ediyorlar” denildi. Güvenceli iş ve güvenceli gelecek, salgına karşı ücretli izin ve yaygın test talepleri dile getirilen videoda 1 Mayıs günü saat 21.00’da camlardan balkonlarda her neredeysek oradan 1 Mayıs marşıyla salgına ve sömürüye karşı insanca yaşam için birlik mücadele dayanışma içinde kutlama yapma çağrısı yapıldı.

BALKON VE PENCERELERDEN 1 MAYIS KUTLAMASI

Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyütüyor. Mahallede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, temizlik gibi destek sağlayan Muhtar Bülent Gül, mahalleliye 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını döneminde kimi mahallelerde muhtarlar öncülüğünde mahalleliyle dayanışma büyüyor. Çiğli Evka 6 Mahallesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlanırken hijyen konusunda da temizlik ve ilaçlama gibi destekler sunuldu.

Evka 6 Mahalle Muhtarı ve azalar 1 Mayıs’ta da başta mahalle halkının 1 Mayısı'nı kutlayarak, “Salgına ve sömürüye karşı insanca bir çalışma ve yaşam için istiyoruz. Sendikasız işçi kalmadığı ve işçilerin kazanımlarının arttığı günler dileğiyle. Balkon ve pencerelerden alkışlarla, türkülerle 1 Mayıs coşkusu yaşatalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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