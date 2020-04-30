30 Nisan 2020 11:29

Çiğli’de mahallelerde 1 mayıs kutlamaları yapılacak

​​​​​​Çiğli’de mahallelerde, mahalle halkı ve muhtarlıklar 1 Mayıs için çağrı yapıyor.

Fotoğraf: Güzeltepe, Şirintepe Bizimdir, Sahip Çıkalım’ facebook sayasından

Çiğli Harmandalı’da mahalle muhtarlıkları, tüm mahalle halkını 1 Mayıs’ta saat 21.00’da balkonlardan kutlama yapmaya çağırdı. Öte yandan Emek Partisi Çiğli İlçe Örgütü de Harmadalı’da mahalleleri sokak sokak kutlamaya katılmaya çağırıyor. Güzeltepe de ise mahalle halkın salgına karşı dayanışma amacıyla kurmuş oldukları ‘Güzeltepe, Şirintepe Bizimdir, Sahip Çıkalım’ facebook sayfası üzerinden çağrı yaptı.

“1 Mayıslardan daha çoşkulu ve daha kararlı kutlamamız gereken bu 1 Mayıs'ı ne yazık ki salgının yarattığı tehlike ve riskten kaynaklı geçmişteki gibi meydanları doldurarak taleplerimizi haykırarak kutlayamayacağız” denilen çağrıda 1 Mayıs'ı yasaklamasının gerçek nedeninin halk sağlığı değil 1 Mayıs meydanlarından haykırılacak gerçeklerin duyulmaması olduğuna dikkat çekildi. 1 Mayıs için tüm mahalle halkı saat 21:00’de balkonlardan marşlar ve alkışlar kutlamaya katılmaya çağrıldı.

Çiğli’de Küçük Çiğli Mahallesi’nde ise Emek Partisi Mahalle Birimi tarafından afişlerle yapılan çağrının yanı sıra bir de çağrı videosu hazırlandı. Videoda “iktidar ve patronlar kendi karları ve iktidarları için biz işçi ve emekçilerle ailelerin yaşamlarını hiçe sayarak üretimi sürdürmekte ısrar ediyorlar” denildi. Güvenceli iş ve güvenceli gelecek, salgına karşı ücretli izin ve yaygın test talepleri dile getirilen videoda 1 Mayıs günü saat 21.00’da camlardan balkonlarda her neredeysek oradan 1 Mayıs marşıyla salgına ve sömürüye karşı insanca yaşam için birlik mücadele dayanışma içinde kutlama yapma çağrısı yapıldı.

BALKON VE PENCERELERDEN 1 MAYIS KUTLAMASI

Çiğli Evka-6 Mahallesi muhtar ve azaları koronavirüs salgını döneminde mahalleliyle dayanışmayı büyütüyor. Mahallede ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı, temizlik gibi destek sağlayan Muhtar Bülent Gül, mahalleliye 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Koronavirüs salgını döneminde kimi mahallelerde muhtarlar öncülüğünde mahalleliyle dayanışma büyüyor. Çiğli Evka 6 Mahallesinde de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sağlanırken hijyen konusunda da temizlik ve ilaçlama gibi destekler sunuldu.

Evka 6 Mahalle Muhtarı ve azalar 1 Mayıs’ta da başta mahalle halkının 1 Mayısı'nı kutlayarak, “Salgına ve sömürüye karşı insanca bir çalışma ve yaşam için istiyoruz. Sendikasız işçi kalmadığı ve işçilerin kazanımlarının arttığı günler dileğiyle. Balkon ve pencerelerden alkışlarla, türkülerle 1 Mayıs coşkusu yaşatalım” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan: Mücadeleyi yükselttiğimiz bir 1 Mayıs olsun

Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Çiğlili işçiler: Her yeri 1 Mayıs alanı yapmalıyız

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

Sağlık, enerji ve turizm çalışanları 1 Mayıs’ın yasaklanmasına tepkili

Reklam
EGE HABERLERİ
Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

Manisa Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs'ı kutladı

Manisa'da Emek ve Demokrasi Platformu adına 1 Mayıs açıklamasını okuyan SES Şube Başkanı Figen Pehlivan Demirel, "İşyerlerimizde balkonlarımızda 1 Mayıs marşımızı hep birlikte söyleyelim" dedi.

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Denizli'de yerel yönetim emekçileri Merkezefendi Belediyesi önünde 1 Mayıs'ı kutladı

Denizli'de Tüm Bel-Sen ve Belediye-İş'e üye işçiler, Merkezefendi Belediyesi binasının önünde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi.

İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı

İzmir Valiliği Emek Partisinin 1 Mayıs afişlerini toplattı

İzmir Valiliği Emek Demokrasi güçlerinin 1 Mayıs kutlama talebini salgın gerekçesiyle reddederken EMEP İzmir İl örgütünün afişlerini de toplattı.

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'nın Ula ilçesi yakınlarında saat 13.09 sularında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir’de 1 Mayıs kutlamaları iş yerlerinde devam ediyor

İzmir'de pek çok ilçede farklı iş kollarında çalışan emekçiler, işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutlamaya devam ediyor.

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu üyesi emekçiler tekstil işçileri ile dayanıştı

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube üyesi emekçiler, koronavirüs sebebiyle yaygın olarak kutlanamayacak olan 1 Mayıs’ı tekstil işçileri ile dayanışarak kutladı.

Çiğli’de mahallelerde 1 mayıs kutlamaları yapılacak

Çiğli’de mahallelerde 1 mayıs kutlamaları yapılacak

​​​​​​Çiğli’de mahallelerde, mahalle halkı ve muhtarlıklar 1 Mayıs için çağrı yapıyor.

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Uzaktan 1 Mayıs ile yakından dayanışma

Eşitsizliğin ve sömürünün sürdüğü değil, insanca yaşanacak bir düzen için her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim. Evde, balkonda, işyerinde 1 mayıs marşımızla uzaklara sesimizi duyuralım. Yaşasın 1 Mayıs.

Gasbedilen emeklilik haklarımız için mücadele edeceğiz

Gasbedilen emeklilik haklarımız için mücadele edeceğiz

Denizli’de cam fabrikasında çalışan bir işçi yazdı: Gasbedilen emeklilik haklarımızı almak için ve aylık bağlama oranlarının düzeltilmesi için mücadelemize devam edeceğiz.

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısı ile yarın başlıyor

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısı ile yarın başlıyor

Köyde Festival bu sene “İyileşmek için bir adım” çağrısıyla ve “Evde Festival" adıyla sosyal medya üzerinden yapılacak yayınlar ile 30 Nisan'da başlıyor.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin 1 Mayıs kutlamasına Valilik izin vermedi

İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Basmane alanındaki ve Gündoğdu meydanında yapacakları 1 Mayıs kutlamasına ilişkin Valiliğe sundukları izin talebi reddedildi.

Denizli’de termik santral tepkisi büyüyor

Denizli’de termik santral tepkisi büyüyor

Denizli Tavas’ta zeytin ağaçlarının katledilmesine yol açacak kömürlü termik santral projesi tepkilere neden oldu.