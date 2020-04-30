Eskişehir'de Genel-İş üyesi işçiler 1 Mayıs'ı kutladı
Genel-İş Eskişehir Şubesi üyesi işçiler, belediyenin Temizlik, Park Bahçeler, Fen İşleri ve merkez binalarında 1 Mayıs'ı kutladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kitlesel kutlamaların yapılamadığı bu yılkı 1 Mayıs'ta işçi ve emekçiler, bulundukları her alanı 1 Mayıs alanına çevirmeyi sürdürüyor.
Eskişehir'de Genel-İş üyesi işçiler, belediyenin Temizlik, Park Bahçeler, Fen İşleri ve merkez binalarında 1 Mayıs'ı kutladı.
Yapılan açıklamalarda salgın nedeniyle işçi emekçilerin çok zor koşullarda yaşamak ve çalışmak zorunda bırakıldığına dikkat çekildi.
Ülkeyi yönetenlerin işçilerin sağlığını ve geleceğini düşünmediği belirtilerek, ücretsiz izin dayatmasıyla karşı karşıya kalındığı hatırlatıldı.
Açıklanan ekonomik programların sermayeye hizmet ettiği vurgulandı.
"İnsanca yaşam, insanca çalışma koşulları" talebi dile getirildi.
Açıklamalarda hak arama mücadelesinin süreceği vurgulandı.
April 30, 2020
(Eskişehir/EVRENSEL)
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