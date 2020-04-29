29 Nisan 2020 22:15
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları 1 Haziran'da açabiliriz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" açıklaması yaptı.
Fotoğraf: DHA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız" açıklaması yaptı.
Selçuk ayrıca, "Öğrencinin lehine bir bakış açısıyla sorumlu sınıf geçme söz konusu olacak, üst sınıflarda bu sorumluluklarını yerine getirmek kaydıyla" ifadesini kullandı. (AA)
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