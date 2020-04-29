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    • Yerel hizmetlerde çalışan emekçiler salgın sürecini ve 1 Mayıs çalışmalarını anlattı

    Antalya, Denizli ve Aydın'daki yerel hizmetlerde çalışan emekçilerin sorunlarını ve 1 Mayıs taleplerini Tüm Bel-Sen Şube başkanlarıyla konuştuk.

    29 Nisan 2020 18:32
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    Ramis SAĞLAM
    Hilmi MIYNAT
    İzmir

    Kovid-19 salgınının başladığı günden bu güne yerel yönetim emekçileri ciddi bir çalışma içinde oldu. Sağlık çalışanları kadar risk altında olan yerel yönetim emekçilerinin sorunlarını ve 1 Mayıs taleplerini Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, Tüm Bel-Sen Denizli Şube Başkanı Serkan Deniz Özkan ve Tüm Bel-Sen Aydın Şube Başkanı Salih Eğerci'le konuştuk.

    Tüm Bel-Sen Antalya Şube Başkanı İlhan Karakurt, "1 Mayıs'ı pandemi ve sokağa çıkma yasağı koşullarında kutluyor olmamız güne farklı bir önem kazandırıyor. Çünkü 1 Mayıs'ı 1 Mayıs yapan sadece tarihsel geleneğinde yaşadığımız olaylar değil, bugün emekçilerin toplumsal olarak karşılaştıkları zorlukları yenmek, bu arada tüm emek güçlerinin bir araya gelmesi ve yaşanılası bir dünya için mücadele etmelerine vesile olmasıdır" ifadeleriyle söze başladı.

    Bu talebin halen canlılığını koruduğunu belirten Karakurt taleplerini şöyle aktardı; "Belediyelerde çalışan kamu emekçileri, itfaiye çalışanları, evde sağlık hizmetine bakanlar, zabıtalar özellikle pandemi döneminde somut talepleri şöyle; maliyetlerimiz harcama giderlerimiz arttı ve toplumsal ihtiyaçlarımızı karşılamakta sıkıntı çekiyoruz. Her kamu çalışanına en az bir maaş koronavirüs ikramiyesinin verilmesi gerekiyor. Nasıl patronlara teşvik veriliyorsa biz emekçilere de üç ay vergi kesintisi yapılmaması elektrik su doğalgaz faturalarının ötelenmesi gibi haklar verilebilir." Karakurt Antalya Şube olarak bu taleplerle 30 Nisan günü saat 15.00'de Cumhuriyet Meydanında olacaklarını sözlerine ekledi.

    DÖNÜŞÜMSÜZ ÇALIŞAN ZABITALARIN İŞ YÜKÜ ARTTI

    Denizli'deki 1 Mayıs hazırlıklarını aktaran Tüm Bel-Sen Denizli Şube Başkanı Serkan Deniz Özkan 30 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de Çınar Meydanındaki kısıtlı katılımlı basın açıklamasında olacaklarını söyledi. Tüm Bel-Sen olarak örgütlü oldukları iş yerlerinde üyelerle kutlamaya yapmayı planladıklarını aktaran Özkan, "Belediye - İş ile birlikte örgütlü olduğumuz Merkezefendi Belediyesinde öğlen saat 12 civarında bir basın açıklaması yapmayı planladık. Belediye-İş ile bugün planı kesinleştireceğiz. Çünkü Belediye-İş aynı gün şantiyeleri de gezeceğini çünkü belediye işçilerinin çoğunluğunun şantiyelerde olduğu görüşünü iletti. Yapabilirsek Merkezefendi binası önünde basın açıklaması yapacağız" dedi.

    Çalışma koşulları ve çalışanlara yönelik salgın önlemlerine değinen Özkan şöyle devam etti; "İş yerimiz pandemi başlangıcından beri haftada 1 dezenfekte ediliyor. Çalışanlar açısından geçen haftadan itibaren maske dağıtımına başlandı. Öncesinde iş güvenliği kapsamında dağıtılan N95 maskeler vardı. Bina girişlerine el dezenfektanı konuldu. Büroda çalışan personel ayrımsız dönüşümlü çalışmaya başladı." Zabıtaların bu süreçte yoğun çalışma yükü altına girdiğini ifade eden Özkan" Dönüşümsüz çalışan zabıtaların iş yükü arttı. Haftada bir gün kurulan pazarlar haftanın her günü açılmaya başladı. Dolayısıyla zabıtalar bu durumdan kötü etkilendi" diye konuştu.

    “EMEKÇİNİN OLDUĞU HER YER 1 MAYIS ALANI”

    Tüm Bel-Sen Aydın Şube Başkanı Salih Eğerci konuşmasına başlarken salgın sürecinde yerel yönetim emekçilerinin de sağlık çalışanları kadar ön planda olduğuna dikkat çekti. Eğerci; Aydın özelinde yerel yönetim emekçilerinin pandemi başlangıcından itibaren ciddi bir çalışma yürüttüğünü ifade ederek; yerel yönetimlerin hükümete oranla daha hızlı organize olarak süreci iyi yönettiklerini belirtti. Pandeminin zengin yoksul ayırmadığı söylemine tepki gösteren Eğerci; "Emekçi yoksul kesimler pandemi ile mücadele ederken zenginler evde izole. Bu bağlamda emekçilerle 1 Mayıs'a gidiyor olmamız da 1 Mayıs'ı anlamlandırıyor bizim için" ifadelerini kullandı.

    Emekçinin olduğu her yerin 1 Mayıs alanı olduğunu vurgulayan Eğerci şöyle konuştu: "İşçi neredeyse, yoksul neredeyse 1 Mayıs orada. O nedenle biz de Aydın'da bu şiarla organize olmaya çalıştık. İş yerlerimizde emekçi arkadaşlarımızla bildiri dağıtarak, taleplerimizi haykırarak ve bunları sosyal medyaya taşıyarak bir çalışma yürütmenin daha doğru olacağını düşündük. Yapabilirsek 1 Mayıs günü de anons aracı ile gezerek 1 Mayıs'ın anlam ve önemini tüm emekçi kesimlere ulaştırma amacımız var." Son olarak mücadelenin 1 Mayıs sonrasında da süreceğini belirten Eğerci, "Ekonomik krizin yükü emekçilere kesilmek istenecek. İşsizlik artacak. Ekonomik krizden çıkış yolu olarak kamu kaynaklarının kamu yararına kullanılması gerektiğini savunuyoruz" dedi.

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