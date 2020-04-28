EMEP, Kumtel işçilerine seslendi: 1 Mayıs kutlu olsun!
Emek Partisi Kayseri İl Örgütü, vardiya çıkışı Kumtel Fabrikası önüne giderek işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.
28 Nisan 2020 21:28
Emek Partisi (EMEP) Kayseri İl Örgütü, 1 Mayıs öncesinde Kumtel işçilerine seslendi. Kumtel işçilerinin 1 Mayıs'ını kutlayan Emek Partisi üyeleri, işçilere ücretli izin talebiyle 1 Mayıs'ta seslerini yükseltme çağrısı yaptı.
Özçelik İş Sendikası'nın işçilerin sağlığını gözetmediğini ifade eden EMEP üyeleri, işçilerin sendikaları mücadele için zorlaması gerektiğini dile getirdi. (Kayseri/EVRENSEL)
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