  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA Web TV Video Haberler

    • Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye emekçilerinin sorunlarını ve 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    29 Nisan 2020 13:58
    Paylaş

    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Tüm Beldiye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, 1 Mayıs’a giderken yerel yönetimleri, belediye emekçileri ve hizmetlerini Evrensel’e değerlendirdi. Bozkurt, temel taleplerinin iş güvencesi olduğunu vurgulayarak belediye emekçilerine birer maaş risk ikramiyesi ve çalışamayanlara evlerini geçindirecek asgari ücret verilmesini talep etti. Bozkurt, “Bakan Albayrak’ın dediği gibi öyle hane gelirleri artmadı. Artan hane gelirlerini biz Beştepe civarlarında görüyoruz” dedi.

    ‘BELEDİYE HİZMETLERİ BİR LÜTUF DEĞİL’

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt salgının hükümet çevresinden fırsat olarak değerlendirildiğini ifade ederek “Siyasal iktidar kendinden olmayan belediyelere düşmanlaştırma politikasını devam ettirdi. Bu süreçte kendilerinin literatüre soktuğu kayyum kelimesinin bile basın açıklamalarımızda kullanılmasına izin vermediler” dedi.

    Belediyelerin anasayal tarifle kurulduğunu ve geçen 25 yıllık dönemi hatırlatan Bozkurt, “Yapılan sosyal yardımlar üzerinden siyaseti kurguladıkları hatta insanları sömürdükleri bir dönemden geçtik. Ancak şuan insanların yoksulluğu üzerinden bir siyaset belirlemeden kimin ihtiyacı varsa o yönde bir katkı sunuluyor. Halk ise buna olumlu bir yanıt verdi. Yolsuzluk, vurgun yapan belediye alışkanlığı ve yerleşmiş bu fikir bir anda tersine döndü”diye konuştu. Bozkurt, yapılan hizmetlerin ise halktan alınan vergilerle sağlandığını ve bunun bir lütuf olmadığını dile getirerek “Merkezi hükümetin tüm baskılarına rağmen çözüm üreten bir akıl hayata geçti. Bu zaten belediyenin görevleri eğer yapmazsa, suç işler” dedi.

    ‘TEK ADAM YÖNETİMİ YEREL YÖNETİMLERİ ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR’

    Tek adam yönetiminin varlığını devam ettirmesi için başka gücün olmaması gerekir diyen Bozkurt, “Yerel yönetimler ise demokratik bir güç ve ayak. Hem kayyumlarla beraber hem de baskılarla buraları zayıflatmaya çalışıyorlar. Siyasal iktidar artık belediye yöneticilerini de merkezden atamak istiyor. Yani bizi 150-200 yıl geriye belediyelerin ilk kurulduğu zamanki işleyişe götürmek istiyorlar. Yoksa, sorumlu bir devlet vatandaşına ulaşan belediyeye engel olur mu, ‘ekmeği neden bedava dağıtıyorsun’ der mi” diye sordu.

    ‘HÜKÜMET ESNEK ÇALIŞMAYI DAYATIYOR’

    1 Mayıs’a giderken temel taleplerinin iş güvencesi olduğunu söyleyen Bozkurt, "Salgınla beraber hükümetin ‘esnek’ diye belirttiği çalışmanın önümüzdeki günlerde tehlike yaratacağını biliyoruz ve esnek çalışmayı dayatan bir sistem önümüzdeki günlerde hükümet tarafından masaya getirilecek gibi. Biz ise salgın süresince ‘dönüşümlü’ veya ‘idari izinli’ diye kullanmakta ısrar ettik. Bu noktada iş güvencemizden ödün vermeyeceğiz” dedi.

    ‘ARTAN HANE GELİRLERİ BEŞTEPE CİVARLARINDA’

    Bozkurt, “Sahada çalışan zabıta, itfaiye, sağlık ve veteriner hizmetlerindeki arkadaşlarımız salgın riskinin en ön saflarında hizmet veriyor. Ancak ne günlük sağlık kontrollari yapılıyor ne de düzenli test yapılıyor. Birçok insan evde kalırken hizmetleri aksatmamak için belediye emekçileri 24 saat görevdeydi ve en azından birer maaş risk ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz” diye belirtti. Ayrıca salgın sürecinde çalışamayan ve evine ekmek götüremeyen birçok insan olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir asgari ücretin sağlanması gerekiyor. Bugün 6 milyon işsizden bahsediliyor ama bu rakamların daha üstünde bir sayının olduğunu biliyoruz. Sokakta boya yapan, simit, su satan insanların bu rakamlara ne kadar dahil olduğunu bilmiyoruz. Öyle Maliye Bakanı’nın dediği gibi hane gelirleri artmadı. Artan hane gelirlerini biz Beştepe civarlarında görüyoruz” dedi.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

    Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu

    Almanya’da çeşitli fabrikalardan işçiler 1 Mayıs çağrısında bulundu

    İzmir ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

    İzmir ve Denizli’de 1 Mayıs kutlamaları

    CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

    CHP, HDP, EMEP VE SOL Parti’den çağrı: Her yeri 1 Mayıs alanına çevirelim

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak
    SONRAKİ HABER

    Güney Kore'de bir şantiyede yangın: 25 işçi yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yalan propagandaya ve muhalefeti tasfiye etme gayretlerine devam!

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Kocaman bir peçe

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    CHP işçi mücadelesinin kilit olduğunu anlamalı!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Demokratlar birleşin

     Turgay OLCAYTO
    Turgay OLCAYTO

    Neyi yazmak neyi söylemek

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Lütfen biraz vicdan
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü
    Ali El Hemdan’ı polis memuru, gerçeği medya ve iktidar öldürdü

    Ali El Hemdan’ın vurulması sürecini takip eden Av. Tugay Bek, gelişmeleri Evrensel’e yazdı.

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi
    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi

    Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, belediye emekçilerinin sorunlarını ve 1 Mayıs hazırlıklarını Evrensel'e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 2992 ölüm, 114 bin 653 vaka | Öne çıkan gelişmeler (29 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak
    Almanya’da 1 Mayıs sendikalara rağmen sokakta kutlanacak

    Alman Sendikalar Birliği merkez yönetimi 1 Mayıs’ı sosyal medya etkinliği ile geçiştirirken, muhalif sendikacılar ve ilerici parti ve örgütler koruma önlemleri alarak sokak eylemleri gerçekleştirecek.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü
    Ekonomik güven endeksi nisanda yüzde 44,1 düştü

    TÜİK, ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. 100'ün altına indikçe genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteren endeks, 91,8'den 51,3'e düştü.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    "Duymak Zorundasınız"a Halit Çelenk özel ödülü
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kısa filmciler, sinema sektörünün üvey evlatlarıdır!
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kürt yayınevleri: Ekonomik daralma yaşıyoruz, önümüzü göremiyoruz
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Kolektif bir sanat denemesi: M4NM
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Türkiye’de salgın başladıktan sonra müzeleri 6 bin turist gezdi
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Tek kitaplı şair: Ahmed Arif
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı
    İzmir’de iş yerlerinde örgütlü sendikalar işçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

    İzmir'de Buca, Karşıyaka, Gaziemir ve Bornova'da pek çok işçi işyerlerinde 1 Mayıs'ı kutladı, taleplerini yineledi.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli
    İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şubesi: Açıklanan rakamlar halkı rehavete düşürmemeli

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü açıklarken, İzmir Tabip Odası ve SES İzmir Şube azaldığı söylenen rakamların halkta rehavet yaratmaması gerektiğini söyledi.

    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin
    Buca’da emekçilerin 1 Mayıs talebi: İş güvencesi ve ücretli izin

    Buca’da belediye işçileri ve kamu emekçileri koronovirüs salgına rağmen işyerinde 1 Mayıs’ı kutlayacak. İş güvencesi ve ücretli izin öne çıkan talepler arasında.

    GÜNCELLENDİ
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele
    Eğitim Sen Denizli Şubesi: Eğitimdeki aksaklıkların giderilmesi için örgütlü mücadele

    Koronavirüs salgın döneminde eğitimde yaşanan sorunlara değinen Eğitim Sen Denizli Şube Başkanı Tıpırdamaz, “Örgütlü olduğumuz ve birlikte mücadele ettiğimiz sürece haklarımızı kazanabiliriz” dedi.

    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı
    Muhtarlar Aliağa ve Menemen halkının salgın dönemini anlattı

    Koronavirüs günlerinde, Aliağa ve Menemen’de halkın öne çıkan sorunlarını mahalle muhtarlarıyla konuştuk.

    GÜNCELLENDİ
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili
    Dokuz Eylül Üniversitesi tıp öğrencileri ders puanlamasının değiştirilmesine tepkili

    Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri koronavirüs salgın sürecinde değiştirilen eğitim programına ilişkin sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.