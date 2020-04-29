Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt: Temel talebimiz iş güvencesi

Burcu YILDIRIM

Ankara

Tüm Beldiye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel Sen) Genel Başkanı Erdal Bozkurt, 1 Mayıs’a giderken yerel yönetimleri, belediye emekçileri ve hizmetlerini Evrensel’e değerlendirdi. Bozkurt, temel taleplerinin iş güvencesi olduğunu vurgulayarak belediye emekçilerine birer maaş risk ikramiyesi ve çalışamayanlara evlerini geçindirecek asgari ücret verilmesini talep etti. Bozkurt, “Bakan Albayrak’ın dediği gibi öyle hane gelirleri artmadı. Artan hane gelirlerini biz Beştepe civarlarında görüyoruz” dedi.

‘BELEDİYE HİZMETLERİ BİR LÜTUF DEĞİL’

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt salgının hükümet çevresinden fırsat olarak değerlendirildiğini ifade ederek “Siyasal iktidar kendinden olmayan belediyelere düşmanlaştırma politikasını devam ettirdi. Bu süreçte kendilerinin literatüre soktuğu kayyum kelimesinin bile basın açıklamalarımızda kullanılmasına izin vermediler” dedi.

Belediyelerin anasayal tarifle kurulduğunu ve geçen 25 yıllık dönemi hatırlatan Bozkurt, “Yapılan sosyal yardımlar üzerinden siyaseti kurguladıkları hatta insanları sömürdükleri bir dönemden geçtik. Ancak şuan insanların yoksulluğu üzerinden bir siyaset belirlemeden kimin ihtiyacı varsa o yönde bir katkı sunuluyor. Halk ise buna olumlu bir yanıt verdi. Yolsuzluk, vurgun yapan belediye alışkanlığı ve yerleşmiş bu fikir bir anda tersine döndü”diye konuştu. Bozkurt, yapılan hizmetlerin ise halktan alınan vergilerle sağlandığını ve bunun bir lütuf olmadığını dile getirerek “Merkezi hükümetin tüm baskılarına rağmen çözüm üreten bir akıl hayata geçti. Bu zaten belediyenin görevleri eğer yapmazsa, suç işler” dedi.

‘TEK ADAM YÖNETİMİ YEREL YÖNETİMLERİ ZAYIFLATMAYA ÇALIŞIYOR’

Tek adam yönetiminin varlığını devam ettirmesi için başka gücün olmaması gerekir diyen Bozkurt, “Yerel yönetimler ise demokratik bir güç ve ayak. Hem kayyumlarla beraber hem de baskılarla buraları zayıflatmaya çalışıyorlar. Siyasal iktidar artık belediye yöneticilerini de merkezden atamak istiyor. Yani bizi 150-200 yıl geriye belediyelerin ilk kurulduğu zamanki işleyişe götürmek istiyorlar. Yoksa, sorumlu bir devlet vatandaşına ulaşan belediyeye engel olur mu, ‘ekmeği neden bedava dağıtıyorsun’ der mi” diye sordu.

‘HÜKÜMET ESNEK ÇALIŞMAYI DAYATIYOR’

1 Mayıs’a giderken temel taleplerinin iş güvencesi olduğunu söyleyen Bozkurt, "Salgınla beraber hükümetin ‘esnek’ diye belirttiği çalışmanın önümüzdeki günlerde tehlike yaratacağını biliyoruz ve esnek çalışmayı dayatan bir sistem önümüzdeki günlerde hükümet tarafından masaya getirilecek gibi. Biz ise salgın süresince ‘dönüşümlü’ veya ‘idari izinli’ diye kullanmakta ısrar ettik. Bu noktada iş güvencemizden ödün vermeyeceğiz” dedi.

‘ARTAN HANE GELİRLERİ BEŞTEPE CİVARLARINDA’

Bozkurt, “Sahada çalışan zabıta, itfaiye, sağlık ve veteriner hizmetlerindeki arkadaşlarımız salgın riskinin en ön saflarında hizmet veriyor. Ancak ne günlük sağlık kontrollari yapılıyor ne de düzenli test yapılıyor. Birçok insan evde kalırken hizmetleri aksatmamak için belediye emekçileri 24 saat görevdeydi ve en azından birer maaş risk ikramiyesi verilmesini talep ediyoruz” diye belirtti. Ayrıca salgın sürecinde çalışamayan ve evine ekmek götüremeyen birçok insan olduğuna dikkat çeken Bozkurt, “Temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir asgari ücretin sağlanması gerekiyor. Bugün 6 milyon işsizden bahsediliyor ama bu rakamların daha üstünde bir sayının olduğunu biliyoruz. Sokakta boya yapan, simit, su satan insanların bu rakamlara ne kadar dahil olduğunu bilmiyoruz. Öyle Maliye Bakanı’nın dediği gibi hane gelirleri artmadı. Artan hane gelirlerini biz Beştepe civarlarında görüyoruz” dedi.

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