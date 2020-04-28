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    • Salgın sürecinde petro-kimya işçilerinin talepleri | 1 Mayıs'a Doğru

    Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay, PETKİM, TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi işçilerinin kovid-19 salgın döneminde çalışma koşullarını ve 1 Mayıs programlarını değerlendirdi.

    28 Nisan 2020 16:04
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    Eren SARAN
    İzmir

    PETKİM, Star ve TÜPRAŞ Rafinerilerinde çalışan işçilerin salgın döneminde 12 saatlik çalışma düzenine geçmesiyle birlikte çeşitli zorluklarla karşılaştığını anlatan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay “Salgın özellikle çalışma yaşamını etkiledi. Örgütlü bulunduğumuz iş yerlerinde üyelerimizin ve ailelerin sağlığını gözetmemiz gerektiği için çeşitli düzenlemelerin yapılması gerektiğini işverenlerle görüştük. PETKİM ve Star rafinerilerinde çalışan sayısını minimuma indirebilmek için 5’li vardiya sistemi oluşturuldu. Beşinci vardiya mevcut sistemde zorunlu nedenden dolayı çalışan arkadaşlarımızdan birinin rahatsızlanması durumunda çalışmak üzere düzenlendi. 19 Mart’tan bugüne kadar PETKİM ve Star işçileri 12 saat iki vardiya şeklinde 14’er gün boyunca çalışıyor. TÜPRAŞ açısından değerlendirmek gerekirse, orada yine 12 saatlik çalışma düzeni haftalık periyotlar şeklinde değiştiriliyor. Tabi uzun saatler çalışmak ve az kişiyle aynı üretimi, bakımı ve diğer hizmetleri sağlamak işçiler üzerinde hem fiziki hem de psikolojik yükü arttırıyor. Bu şekilde çalışmak bizlerin normal dönemde kabul edebileceğimiz bir düzen değil” dedi.

    İŞVERENLER SÜRECİ FIRSATA ÇEVİRMEK İSTEDİ

    İşçilerin yeni çalışma düzeninde ekonomik haklarını da gözettiklerini aktaran Oktay, “İşverenler maalesef tüm ülke genelinde bu süreci kendileri açısından fırsata çevirdiler. Bizim de zaman zaman böyle niyetlerle karşılaştığımız oldu. İşçiler, böylesi zor bir süreçte kendi sağlıklarından ödün vererek üretime devam ediyorlar. Sendika olarak örgütlü bulunduğumuz fabrikalarda, işçilerin maddi kayıplarının telafi edilmesi gerektiğini işverenlerle görüştük. Bu görüşmeler sonucunda evinde kalmak zorunda olan arkadaşlarımızın ücretlerinin eksiksiz yatırılmasını sağladık. Çalışmaya devam eden işçilerin de uzun saatler çalışmalarının karşılığı olarak, mevcut haklarına ilave PETKİM ve Star Rafinerilerinde dokuzar yevmiye ücret verilmesini sağladık. TÜPRAŞ’ta da işe gelmeyen kronik rahatsızlığı olan arkadaşlarımızın kaybı olmamasını sağlayabildik. Ancak işverenin ilk tutumu evde geçen süreye ücret ödememe refleksi göstermişti. Bunun mümkün olamayacağını dile getirdik. Şu anda mecbur sebeplerden evinde kalan arkadaşlarımız TİS’ten doğan tüm haklarını almaya devam ediyor. Ravago işyerinde ise patron kısa çalışma ödeneğine başvurdu ve ayın 24’ünden itibaren de tamamen üretim durduruldu” diye aktardı.

    PETKİM, Star ve TÜPRAş’ta yemekhane, soyunma odaları ve servis düzenlerinde ilk günden itibaren hijyen ve mesafe kurallarının düzenlediğini aktaran Oktay, işçilerin ateş ölçümlerinin ve sağlık kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını, şüpheli durumlarda ise gerekli müdahalenin hızla sağlandığını söyledi.

    İŞÇİLERİN BEKLENTİLERİNE KARŞILIK MÜCADELE EDECEĞİZ

    PETKİM ve Star Rafinerilerinde salgın nedeniyle TİS görüşmelerinin ertelendiğini, işçilerin ücretlerinin enflasyon altında kaldığını ve ücretlerde skala farkının ortadan kaldırılmasının bu dönemde önemli talepler olduğunu söyleyen Oktay “Böyle bir süreçte TİS’i konuşamıyoruz bile, görüşmeler ertelendi. Bizim ön görümüz Mayıs ayı ile birlikte görüşmelerin tekrar başlayacağı yönünde. Ekonomik kayıplarımızın telafi edilmesini, refah düzeyimizin ve alım gücümüzün yükseltilmesini özetle kalan maddelerimizin bu toplu sözleşme döneminde işçilerin lehine sonuçlanmasını talep ediyoruz. Yeniden görüşmeler başladığında işveren taleplerimizi olumlu bir şekilde karşılamazsa, bu salgın sürecinde yaşadığımız olumsuzlukları da arkadaşlarımızla paylaşarak gerekli mücadeleyi vermeye hazırız” dedi.

    RAFİNERİ İŞÇİLERİNİN TALEPLERİ İŞÇİ SINIFININ TALEPLERİYLE ORTAK

    1 Mayıs’ta hem ilçede hem de ilde mevcut şartlar altında taleplerini dile getirmek için işyerlerinde ve alanlarda olacaklarını aktaran Oktay “Bu süreçte rafineri işçilerinin talepleri, tüm işçi sınıfının talepleri ile ortak. Gerekli görüşmeleri yapıyoruz ve her alanda işçilerin sesini duyurmak için mücadele edeceğiz. Bu noktada konfederasyonların net bir program hazırlamak konusunda yeterli adım atmadığını düşünüyoruz. Ücretsiz izne çıkarmanın yasalaştığı, esnek çalışmanın ve işten atmaların arttığı, ekonomik krizin ve salgının işçilere ödetilmek istendiği bu süreçte haklarımızı savunmak için 1 Mayıs’ta taleplerimizi dile getireceğiz, bu düzene karşı mücadeleyi büyüteceğiz” diye konuştu. 

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