SES MYK Üyesi Aylin Akçay: Salgın döneminde sınıf çelişkileri daha berraklaştı

Burcu YILDIRIM

Ankara

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK Üyesi Aylin Akçay ile 1 Mayıs’a giderken sağlık emekçilerinin koşullarını ve taleplerini değerlendirdik. Akçay, salgın koşulları ile beraber sağlık çalışanları ve işçi sınıfının yaşadıklarının birbirine çok benzer olduğunu, sermaye ve sınıf çelişkilerinin ise alınan ya da alınmayan önlemlerle daha berraklaştığını söyledi. Bu dönemde Türkiye’de bir başarı varsa bugüne kadar sağlıkta dönüşüm politikalarına karşı verdikleri mücadele ve sağlık emekçilerinin yoğun çabası olduğunun altını çizen Akçay, “Hem sınıf hem de hayatta kalma savaşı veriyoruz. Bu koşullarda da iş yerlerinde ve bulunduğumuz her alanda mücadelemizi birbirimize dokundurmamız gerekiyor” dedi.

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