İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin Basmane alanındaki ve Gündoğdu meydanında yapacakları 1 Mayıs kutlamasına ilişkin Valiliğe sundukları izin talebi reddedildi.

30 Nisan Perşembe Günü 1 Mayıs’ın ilk kutlandığı yer olan Konak Basmane tarihi çınar ağacı önünde ve 1 Mayıs günü de Gündoğdu Meydanında 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’ne İzmir Valiliğinden red geldi. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına DİSK Ege Bölge Temsilciliğinin imzasıyla yapılan kutlama izin talebinin reddi için ise İzmir Valiliği ‘Sokağa çıkma kısıtlaması’nı gerekçe gösterdi.

Valilikten gelen cevapta ise “Corona virüs salgını nedeniyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde 30 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 3 Mayıs 2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere sosyal izolasyonu sağlamaya yönelik tedbir kararı alınmıştır. Bu kapsamda bu yılki Emek ve Dayanışma günü etkinliklerinin koronavirüs pandemisinin halk sağlığına tehditleri gözetildiğinden ilimizde 1 Mayıs Cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olması nedeniyle uygun bulunmamıştır” ifadeleri yer alırken 30 Nisan Perşembe günü Basmane önünde yapılacak kutlama için de 5 kişilik katılım şartı konuldu.

Fotoğraf: İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri'nin 1 Mayıs kutlaması için valili verdiği dilekçe

EMEK PARTİSİ İL ÖRGÜTÜ: RAHATSIZLIKLARININ ASIL NEDENİ İŞÇİLERİN TALEPLERİ

Emek Partisi İzmir il örgütü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Emek Partisi İl Bakanı Emine Uyar, İzmir Valiliğinin getirdiği yasaklamayla ilgili, “Partimizin de içerisinde olduğu İzmir Emek Demokrasi Güçlerinin, İzmir Valiliği’ne fiziksel mesafe ve izolasyon tedbirlerini uygulayarak Gündoğdu meydanı ve şehrin ana arterlerinde yapacağı temsili 1 Mayıs kutlama ve açıklamaları için başvurusu reddedildi. Sokağa çıkma yasağını 2 saat önce ilan edip, insanları yüzbinlerle sokağa çıkaranlar, günler hatta haftalar öncesinden bildirilen, pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağı, fiziksel mesafe kurallarına uyulacağı, maske ve eldivensiz katılınmayacağı, tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı garanti edilen 1 Mayıs kutlamalarını yasakladı” dedi.

Sınırlı sayıda işçilerin ve sendikaların bir araya gelmesine dahi izin vermeyenlerin asıl rahatsızlıklarının sebebi işçi ve emekçilerin “halk için herkese ücretsiz sağlık hizmeti, ücretli izin, tam karantina, yaygın test, işten atmaların yasaklanması, ihtiyacı olan herkese gelir desteği,” talepleri olduğunu belirten Uyar, “İşsizlik fonunun yağmasına ve sendikal hakların pandemi nedeniyle kısıtlanmasına son, tüm kaynaklar halka, halktan bağış değil, servetten vergi isyanınadır bu yasaklar" diye belirtti.

“BİLMELİDİRLER Kİ, HER NERDEYSEK ORASI 1 MAYIS ALANI”

Uyar açıklamasına şöyle devam etti: “Pandeminin başladığı günden bugüne açıkladıkları tüm önlemlerden de anlaşılacağı gibi işçi ve emekçilerin sağlığı, yaşamı değil patronların kârını önemseyen tek adam rejimi, buna karşı yükselen tepkileri sindirmek için 1 Mayıs kutlamalarını yasaklama yolunu seçmiştir. Sokağa çıkma yasağında bile özel izinlerle fabrikaların çalışmasına müsaade edenler, korona sürecinde artan kadına yönelik şiddete göz yumanlar, çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan genç işçileri kurşunlayanlar, işyerleri, hastaneler, fabrika bahçeleri ve meydanlarda sınırlı sayıda insanla önlemler alınarak kutlanacak 1 Mayıs’a koronovarüs önlemleri bahanesiyle müsaade etmiyorlar. Sadece 1 Mayıs günü değil, öncesinde de yapılacak eylemleri 5 kişi ile sınırlayanlar bilmelidir ki, her neredeysek orası 1 Mayıs alanıdır. İşyerlerinde, evlerde, balkonlarda 1 Mayıs kutlamasına devam edeceğiz”

TÜM İŞÇİ VE EMEKÇİLERE ÇAĞRI

Tüm işçi ve emekçilere çağrı yapan Uyar, “1 Mayıs akşamı saat 21.00’da balkonlarımızdan 1 Mayıs marşları eşliğinde taleplerimizi haykıralım. İşyerlerimizde taleplerimizi haykırmaya devam edelim. Salgına ve sömürüye karşı insanca yaşam için birlik mücadele dayanışmaya bugün dünden daha çok ihtiyacımız var, görülüyor ki işçi ve emekçilerin birleşik mücadelesinden korkanlar her fırsatı baskı, zor ve yasaklama için kullanmaktan, haklarımızı tırpanlamaktan geri durmayacaklar. Bu gerçekten yola çıkarak daha çok birlik ve dayanışma, daha çok mücadele… Salgına karşı ücretli izin sömürüye karşı sosyalizm taleplerini yükseltmeye.” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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