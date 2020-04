Antep’te bakkal ve markette çalışanların 1 Mayıs talebi: Geçinebilecek bir ücret 

Ebal ORUNCAK

Antep

İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü olan 1 Mayıs öncesi Gaziantep’te bakkal ve markette çalışan kadınlar ile konuştuk. Asgari ücretin geçinmeye yetmediğini belirten emekçiler, eşitlik ve geçinebilecek bir para kazanmayı istediklerini söyledi.

“ASGARİ ÜCRET YETMİYOR”

Bir markette kasiyerlik yapan Şirvan Alkım, asgari ücretle çalışan biri. “Virüsten önce sabah 09.00’dan akşam 21.00’e kadar çalışıyordum, şimdi hâl3a aynı saatlerde çalışıyorum tek fark daha yoğun çalışıyorum” diyen Alkım, “Genel olarak eldiven ve maske veriliyor ama mesela eldivenlerim yırtılınca yenisini isteyemiyorum çünkü çoğu zaman vermiyorlar, ben de evden getirip takıyorum. Bazen gelen müşterilerden büyük tepkiler alabiliyoruz arkadaşlarımızla. Mesela dokunmak istemiyoruz kimseye, mesafemizi korumamız gerekiyor, ben para üstünü verirken kasanın üzerine koyuyorum parayı ve fişi, karşımda ki insan ‘Niye oraya koyuyorsun, biz virüslü müyüz, seni şikayet ederim, biraz saygılı olun’ gibi şeyler söyleyebiliyor. Biz bunu yönetime iletince de ‘Biraz idare edin, insanların zaten canı sıkılıyor’ deyip geçiştiriliyoruz. İnsanların böyle davranmasını bir nebze anlayabiliyorum ama onlar da bizim de insan olduğumuzu, yorulduğumuzu pek anlayamıyorlar galiba” diye konuşuyor.

Yaklaşan 1 Mayıs’a yönelik talebinin “eşitlik” olduğunu dile getiren Alkım, “Ne olursa olsun kadın erkek hiç farketmez herkesin eşit olması gerektiğini savunuyorum ben. Bir de son olarak asgari ücretin yetmediğini buradan söylemek istiyorum. Ne kadar ailemin yanında maddi sıkıntı çekmesem de, ben ileride evleneceğim ve kendi ihtiyaçlarımı kendim karşılamak istiyorum. İyi bir ücretle, daha az çalışmak istiyorum” diyor.

“EMEKLİ OLABİLSEM EVİMDE OTURACAĞIM”

Gaziantep’in Yavuzlar semtinde bir bakkal dükkanı işleten Serpil Kara ise, “Vallahi yavrum virüs falan işlemiyor pek, para kazanmak zorundayım ben ve neredeyse her gün açıyorum dükkanımı. Yıllar önce dişimden tırnağımdan biriktirip aldığım yıkık dökük bir evim var, orada tek başıma yaşıyorum. Günlük çok fazla bir şey kazanmıyorum. İnanmayacaksınız belki ama şu an neredeyse 40-50 lirayla kapatıyorum günü. İnsanlar alışveriş yapmak için daha büyük marketleri tercih ediyorlar. Neden bilmiyorum ama ekmek almak için geliyorlar sadece ve ‘Nasılsın’ bile demiyorlar bana son zamanlarda. Marketler de olan her şey benim dükkanımda da var hem. Benim de maskem ve eldivenim var, güler yüzlü de biriyimdir ben” diyor. Emekliliği olsa dükkanı kapatıp evinde oturacağını belirten Kara, “Ama okumadığım için ve sigortalı bir işte de çalışamadığım için emekli olamadım şimdi de emekli olmaya gücüm yetmiyor” diyor. Kaya’nın 1 Mayıs’tan talebi ise, kadınların daha erken yaşta emekli edilmesini isterken, “Bir de ne olursa olsun belli bir yaşa geldikten sonra ihtiyacı olan insanlara ihtiyacı kadar maaş verilmesi.”