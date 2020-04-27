27 Nisan 2020 15:16

KESK kamuda salgın koşullarını açıkladı: Kronik hastalığı olanlar çalıştırılıyor

KESK İl Salgın İzleme Kurulu'nun hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaşan KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, kronik rahatsızlığı olan çalışanların çalışmaya zorlandığını söyledi.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri sonrası İstanbul sokakları.

Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL İŞÇİ-SENDİKA
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    KESK, kamu işyerlerinde salgına karşı gerekli önlemlerin alınmaması nedeniyle binlerce kamu emekçisinin hastalandığını açıkladı. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 55 yaşındaki İbrahim Arslan'ın engelli raporuna rağmen çalıştırıldığı ve Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Zorunlu hizmet ve mal üretimi dışında bütün çalışma durdurulmalı, bu alanlar dışındaki tüm çalışanlara ücretli izin verilmelidir. Zorunlu alanlarda çalışanların dönüşümlü ve dinlenerek çalışması sağlanmalı, koruyucu ekipman başta olmak üzere sağlık tedbirleri alınmalıdır" denildi. Kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarının çalışmaya zorlandığı belirtilen raporda, salgın sürecinde zorunlu hizmet ve mal üretimi dışında çalışmaların durdurulması talep edildi.

    KESK Eş Genel Başkan Mehmet Bozgeyik, konfederasyon bünyesinde oluşturdukları İl Salgın İzleme Kurullarından gelen raporları açıkladı. İşyerlerinde el hijyeni malzemelerinin ulaşamama, personele yönelik genel tarama yapılmaması, servislerin dezenfekte edilmesi ve sosyal mesafeye uyum, konusunda sorunların sürdüğünü söyledi. Özellikle PTT’ye bağlı işyerlerinde yeterli sayıda koruyucu malzeme ve dezenfektan verilmediğini, dönüşümlü çalışma saatlerine uyulmadığını belirten Bozgeyik, taşeron çalışan emekçilerin taleplerinin dikkate allınmadığını dile getirdi.

    Mersin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında çalışmaların durdurulmamasının salgının her an bir atak yapması tehdidini barındırdığını ifade eden Bozgeyik, 6 binin üzerinde kişinin çalışması, zaman zaman 200-300 kişinin aynı anda giriş çıkış yapması, şantiyelerin yerleşim yerlerinin içinde bulunması, işçilerin kaldığı yerlerin koğuş tipi olmasının salgının Mersin geneline yayılmasına zemin hazırladığını dile getirdi.

    KRONİK HASTA SAĞLIK EMEKÇİLERİ ÇALIŞTIRILIYOR

    İşyerlerinde maske temini konusunda sorunların sürdüğünü aktaran Bozgeyik, Aile Sağlık Merkezlerindeki (ASM) sağlık emekçilerine yeterince kişisel koruyucu donanım verilmediğini, gerekçe olarak ise "ASM’ler ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamak zorunda" denildiğini söyledi. Bozgeyik, "Ekipmanların kişiye özgü olmaması nedeniyle tam koruyucu özelliği zayıf kalmaktadır. ASM'lerde randevu sisteminin olmaması nedeniyle bazı zaman dilimlerinde sosyal mesafeyi ihmal edecek yoğunluk yaşanmaktadır. Semptom görülen riskli hastalar ayrı yerde muayene edilememektedir. Kronik hastalığı olan sağlık çalışanları çalışmaya devam etmek zorunda bırakılmaktadır" dedi.

    REHBER ÖĞRETMENLERE BAŞKA İŞLER VERİLİYOR

    MEB’e bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerin tatil edilmesiyle bu okullarda görevli öğretmenler idari izini sayılırken, MEB’e bağlı il-ilçe teşkilatlarında görevli personel ile okullardaki idari kadronun diğer kamu kurumlarına bağlı tüm birimlerde de enfekte olma riski altında çalışmaya devam ettiğini aktaran Bozgeyik, rehber öğretmenlerin özellikle İstanbul’da, uzmanlık alanlarına, aldıkları eğitime ve mesleki deneyimlerine uygun olmayan işlerde görevlendirildiğini ifade etti. Bozgeyik, meslek liselerin kimi malzemelerin üretiminin devam ettiğini ve öğretmenlerin çalışmaya zorlandığını söyledi.

    YÜK TRENLERİNDE KORUYUCU MALZEME SIKINTISI

    Bozgeyik, yük trenlerinin çalıştırılmaya devam ettirilmesi nedeniyle yük trenlerinin hazırlanması ve onlarda bizzat görev alan personelin işe gidiş gelişlerinde, koruyucu malzeme ve dezenfektan verilmesinde sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

    BİRÇOK HİZMET KOLUNA YAYILDI

    Kamu emekçileri arasındaki ulaşabildikleri vakaları paylaşan Bozgeyik, "İstanbul’da 1328 (Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolunda 1207, Yol-Yapı ve Altyapı, Bayındırlık Tapu Kadastro hizmet kolunda 22, Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda 22, Büro Hizmetlerinde 28, Basın Yayın, İletişim ve Posta Hizmetlerinde 49) ve İzmir’de 292 kamu emekçisi coronavirüse yakalanmıştır. Son bir haftada İzmir/Halkapınar Depo Müdürlüğünde çalışan bir Makinist personelin ve TCDD Genel Müdürlük iş yerinde bir personelin virüs testleri pozitif çıkmıştır. İstanbul'da Bakırköy Dr. Sadi Konuk EAH 88, Bağcılar EAH 74, Bakırköy 112 Komuta Merkezi 55, Avcılar Murat Kolluk Devlet Hastanesi 38, Avcılar TSM 30, Esenyurt Devlet Hastanesi 28, Kanunî EAH 40 sağlık emekçisi enfekte olmuştur" dedi.

    ENGELLİ RAPORUNA RAĞMEN ÇALIŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

    Kovid-19 sebebiye bazı üyelerinin ise hayatını kaybettiği aktaran Bozgeyik, "SES Diyarbakır Şube İşyeri Temsilcisi Cuma Kurt, İstanbul’da Nişanca Aile Sağlığı Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Sağlık Emekçisi Dr. Yavuz Kalaycı, Silifke’de aile hekimi olan Dr. Erdinç Şahin yaşamını yitirdi. İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 55 yaşındaki İbrahim Arslan risk grubundakilerin, kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarının idari izinli sayılmasını düzenleyen genelgeye rağmen engelli raporu olmasına karşın çalıştırılmaya devam etti ve maalesef 24 Nisan 2020 tarihinde COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdi" dedi.

    KESK'İN SALGINA KARŞI TALEPLERİ

    Bozgeyik, salgına karşı mücadelede sıraladığı taleplerden bazıları şöyle;

    • Zorunlu hizmet ve mal üretimi dışında bütün çalışma durdurulmalı, bu alanlar dışındaki tüm çalışanlara ücretli izin verilmelidir. Zorunlu alanlarda çalışanların dönüşümlü ve dinlenerek çalışması sağlanmalı, koruyucu ekipman başta olmak üzere sağlık tedbirleri alınmalıdır.
    • İşçilerin en temel haklarını ortadan kaldıracak ücretsiz izin ve sefalet ödeneği uygulamasından vazgeçilmelidir.
    • Kısa çalışma ödeneğine 3 milyon 45 bin işçi için yapılan başvurulara hangi süre içerisinde yanıt verileceği netleştirilmemiştir. 15 Mart tarihi esas alınarak, hiçbir koşul aranmaksızın tüm işçilere asgari ücretten az olmamak kaydıyla kısa çalışma ödeneği ve daha önce işten çıkarılanlara işsizlik sigortası ödeneği verilmelidir.
    • Belediyelerin salgınla mücadelede yürüttüğü faaliyetlerin yasaklanmasından vazgeçilmelidir. Genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan pay, en az 6 ay boyunca nüfusuna orantılı olarak yüzde 20-50 arasında arttırılmalıdır.
    • Varlık Fonu derhal lağvedilmeli, kamu kaynakları halk sağlığının, emekçilerin haklarının korunması ve geliştirilmesi için kullanılmalıdır.
    • KHK ile işinden edilen, güvenlik soruşturması nedeniyle bekletilen tüm sağlık emekçileri acilen göreve başlatılmalıdır.
    • Kadına yönelik şiddette yaşanan artışa karşı gerekli tedbirler alınmalı, 6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi etkili bir şekilde uygulanmalı; sığınma evleri arttırılmalıdır.

    (Ankara/EVRESEL)

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