Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

İŞÇİLER SALGIN KOŞULLARINDA SÖMÜRÜYÜ EVRENSEL'E ANLATIYOR

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren alınan önlemler hep sermaye akışının sürmesine, üretimin devam etmesine yönelik oldu. Açıklanan ekonomik paketler patronlara yönelik hazırlandı; işçiler salgına rağmen yan yana çalıştıkları fabrikalara gönderildi. Bu durum sokağa çıkma yasaklarında da devam etti; işletmeler aldıkları özel izinlerle üretimi sürdürdü. Üretimi sürdürmeyip kısa çalışma ödeniğinden yararlanan bazı patronlar, işçileri ücretsiz izne gönderdi. Milyonlarca işçi sefalete mahkum edildi. Bu süreçte çok sayıda işçiye ve ailesine koronavirüs bulaştı. Bazı işçiler Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşçiler salgın boyunca karşılaştıkları muameleyi, çalışma koşullarını, salgın riskini ve kaygılarını Evrensel'e anlattı. Bugün Evrensel'de yer alan bazı mektup ve haberler:

• Antep'te 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasında yaklaşık 600 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Aralarında ayda 2 bin lira borç ödeyenlerin olduğu işçiler soruyor: Devletin günde 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

• Denizli'de, 23 Mart'ta çalıştığı restorandan çıkarılan Ahmet Tufan, istifa etmiş gibi gösterildiği için işsizlik ödeneği alamadığını söyledi.

• Antep'te Akınal Bella Terlik fabrikasında çalışan Uğur Kartal’ın yaşamını yitirmesinin ardından konuştuğumuz işçiler, "Korkuyoruz, üretime ara verilsin" diyor.

• Kocaeli'den bir metal işçisi soruyor: Sağlık Bakanlığına, 'Üretime devam' diyen Cumhurbaşkanı’na sormak istiyorum. Anneme ve bana bir şey olursa bunun sorumlusu kimdir?

• Maltepe Belediye işçilerinden 1 Mayıs çağrısı: Salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlarımızı dile getirmede güçlük çekiyoruz, çünkü herkesin işsizlik ve geleceğe dair kaygıları artmış durumda. Biz çalışıyorsak 1 Mayıs’ı da kutlamalıyız. Bizi yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz.