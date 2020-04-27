Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2900'e yükseldi.

Belirti gösteren işçi test sonucu beklerken bile çalıştırıldı; virüs ailesine ve diğer işçilere de bulaştı.

27 Nisan 2020 09:00
Son Güncellenme: 27 Nisan 2020 18:44
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20:15

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SAĞLIK BAKANLIĞI: 95 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Nisan koronavirüs verilerini açıkladı.

95 kişi hayatını kaybetti. 2 bin 131 yeni vaka tespit edildi. 4 bin 651 kişi iyileşti. 20 bin 143 yeni test yapıldı.

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 2 bin 900'e yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak 95 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak 95 kişi yaşamını yitirdi

18:44

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ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI SONRASI KONUŞUYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

"Ramazanın sonunda çifte bayram yapmayı niyaz ediyoruz. Koronavirüsle mücadelenin somut neticelerini almaya başladık. Yeni hasta ve ölüm sayımız azalıyor. İyileşen hasta sayısının yeni hasta sayısını geçmesi önemli bir kırılma noktasıdır" 

"Bu hafta sonu da 31 ilimizde üç gün süreyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız"

"Hafta sonu sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi planlıyoruz. Bu hafta sonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. Cuma günü marketler 9:00 -14:00 arası açık olacak."

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

17:42

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URFA TABİP ODASI BAŞKANI VE GENEL SEKRETERİ GÖZALTINA ALINDI

Urfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreteri Osman Yüksekyayla, ifade vermek üzere gittikleri İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Melik ve Yüksekyayla’nın odanın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeden kaynaklı gözaltına alındığı öğrenildi. Melik ve Yüksekyayla, emniyet işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi’ne çıkarıldı.

Urfa Tabip Odası Başkanı Melik ve Genel Sekreter Yüksekyayla serbest bırakıldı

Urfa Tabip Odası Başkanı Melik ve Genel Sekreter Yüksekyayla serbest bırakıldı

16:09

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İSTANBUL EMEK, BARIŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ 1 MAYIS PROGRAMINI AÇIKLADI

1 Mayıs'a, koronavirüs salgınında işçi ve emekçilerin önlemsizce işe gönderildiği, ücretsiz izne çıkarıldığı, sefalet ücretine mahkum edildiği koşullarda gidiliyor. 1 Mayıs'la ilgili eylem takvimini duyuran İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, "Virüs değil kapitalizm öldürür" dedi.

İstanbul Emek, Barış Ve Demokrasi Güçleri: Virüs değil, kapitalizm öldürür

İstanbul Emek, Barış Ve Demokrasi Güçleri: Virüs değil, kapitalizm öldürür

16:03

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KESK KAMUDA SALGIN KOŞULLARINI AÇIKLADI

KESK, İl Salgın İzleme Kurulu'nun hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Kamu işyerlerinde koruyucu ekipman ve dezenfektan malzemeye ulaşımda sorunların devam ettiği, kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarının çalışmaya zorlandığı belirtilen raporda, salgın sürecinde zorunlu hizmet ve mal üretimi dışında çalışmaların durdurulması talep edildi.

KESK kamuda salgın koşullarını açıkladı: Kronik hastalığı olanlar çalıştırılıyor

KESK kamuda salgın koşullarını açıkladı: Kronik hastalığı olanlar çalıştırılıyor

15:40

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EV İŞÇİLERİNİN YARDIM TALEBİ İBB’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ev işçilerinin sosyal yardım talebi üzerine harekete geçti. Evrensel'e konuşan İmece Ev işçileri Sendikası Başkanı Ayten Kargın, İBB’den yardım kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştığını söyledi. Ümraniye’ye bağlı Aşağı Dudullu Mahallesinde ihtiyaç sahiplerine kolilerin ulaşmaya başladığını anlatan Kargın, eksik olanların ise zamanla tamamlanacağını belirtti.

Ev işçilerinin yardım talebi İBB’yi harekete geçirdi

Ev işçilerinin yardım talebi İBB’yi harekete geçirdi

15:18

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RENAULT YENİDEN ÜRETİME BAŞLADI

Bursa'da koronavirüs önlemleri kapsamında üretime ara veren Oyak Renault, bugün itibariyle yeniden üretime başladı. Yaklaşık 7 bin işçi üretimin sürdürülmesi kararı üzerine iş başı yaptı.

Oyak Renault'ta üretim yeniden başladı, 7 bin işçi iş başı yaptı

Oyak Renault'ta üretim yeniden başladı, 7 bin işçi iş başı yaptı

15:12

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TÜRK-İŞ MUĞLA İL TEMSİLCİSİ ERÇELİK: FEDAKARLIK SADECE İŞÇİLERDEN BEKLENİYOR

Koronavirüs salgını sürecinde fedakarlığın sadece işçilerden beklendiğine söyleyen Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, "Patronlar kendilerini izole ettiler, uğradıkları zararlar karşılandı, beyaz yaka çalışanlar evden çalıştılar fakat işçiler köle şartlarında salgınla burun buruna ölüme mahkum edildiler" dedi.

Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

Türk-İş Muğla İl Temsilcisi Erçelik: Fedakarlık sadece işçilerden bekleniyor

15:03

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KABİNE, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü’nden kabine toplantısına başkanlık ediyor. Kabinede okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak. Normalleşme adımları ve tedbirilerin de toplantının temel gündemini oluşturması bekleniyor.

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

14:52

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"RİSK GRUBUNDAKİ SAĞLIK EMEKÇİLERİNİ ÇALIŞTIRMA ISRARINDAN VAZGEÇİLSİN"

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şişli Şubesi, kronik hastalığı olan ve engelli raporu bulunanları zorla çalıştırma ısrarı yüzünden iki sağlık emekçisinin hayatını kaybettiği belirterek; “Kronik hastalığı olan ve 60 yaş üstü tüm sağlık emekçileri idari izne tabi tutulmalıdır” açıklaması yaptı.

SES Şişli Şube: Risk grubundaki sağlık emekçilerini çalıştırma ısrarından vazgeçilsin

SES Şişli Şube: Risk grubundaki sağlık emekçilerini çalıştırma ısrarından vazgeçilsin

14:19

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ÇAY ÜRETİCİSİ ÇÖZÜM BEKLİYOR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin mevsimlik işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerinin de iptal edilmesi ile çay hasadının nasıl yapılacağı büyük kaygı yarattı. Karadeniz’e her yıl gelerek çay hasadına katılan on binlerce Gürcistanlı ve Azerbaycanlı işçi bu sene hasada katılamayacak. Üretici köylü ise 2020 çay sezonunda yaşanan işçi sorununa ilişkin çözüm bekliyor.

On binlerce işçi çay hasadına katılamıyor, üretici çözüm istiyor

On binlerce işçi çay hasadına katılamıyor, üretici çözüm istiyor

14:08

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TEİS GENEL BAŞKANI NURTEN SAYDAN: TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN AŞILANIN

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), aşılanmanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını belirterek aşı yaptırılması çağrısında bulundu. Kovid-19 salgınıyla da aşılamanın hayat kurtarıcı olduğunun bir kez daha görüldüğünü ifade eden Saydan, "Aşılanmanın bir hedefi kendimizi korumaksa, diğer önemli hedefi de etrafımızdaki insanları koruyarak toplumun bağışıklık sistemini sağlamaktır" dedi.

TEİS Genel Başkanı Saydan: Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor

TEİS Genel Başkanı Saydan: Aşılama her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtarıyor

13:57

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TURİZM İŞ KOLUNDA İŞSİZLİK KALICILAŞIYOR

Turizm sektöründe çalışan 1 milyona yakın sezonluk işçi ne işsizlik sigortasından yararlanabiliyor, ne de iş bulabiliyor. İflasların artması işsizliği kalıcı hale getiriyor. Dev Turizm-İş Sendikası Marmara Bölge Şubesi yaptığı açıklamayla işten atmaların yasaklanmasını, faturaların ertelenmesini ve işsizlere temel geçim ödeneği verilmesini talep ederek, tüm işçilere örgütlenme çağrısı yaptı.

Turizm işçilerinin derdi büyüyor, işsizlik kalıcılaşıyor

Turizm işçilerinin derdi büyüyor, işsizlik kalıcılaşıyor

13:22

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SOSYAL MEDYA OPERASYONLARI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde koronavirüsle ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yaptığı iddia edilen 855 kişiden 402'sinin yakalandığını açıkladı. (AA)

12:36

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DİSK-AR: SALGINDAN 60 BİNDEN FAZLA DİSK ÜYESİ ETKİLENDİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), koronavirüs (Kovid-19) salgınının DİSK üyeleri üzerindeki etkilerine ilişkin derlediği üçüncü raporunu yayımladı. Konfederasyona bağlı sendikalar tarafından derlenen bilgilerle hazırlanan rapora göre, en az 535 DİSK üyesinin testi pozitif çıkarken, 60 binden fazla DİSK üyesi salgından doğrudan etkilendi.

Koronavirüs salgınından 60 binden fazla DİSK üyesi etkilendi

Koronavirüs salgınından 60 binden fazla DİSK üyesi etkilendi

12:30

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İZMİR'DE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN SAĞLIK ÇALIŞANI SAYISI 447’YE YÜKSELDİ

İzmir Tabip Odası (İTO) 27 Nisan tarihli yayımladığı raporda, İzmir’de koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen sağlık çalışanlarının verilerini paylaştı.

İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi

İTO: İzmir'de koronavirüs tespit edilen sağlık çalışanı sayısı 447’ye yükseldi

12:13

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SES MANİSA ŞUBESİ YÖNETİMİNİN DAYANIŞMA ZİYARETİNE ENGEL

SES Manisa Şubesi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki üyelerine dayanışma için gittiklerinde hastanenin başhekimi tarafından engellendiklerini duyurdu.

SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel

SES Manisa Şubesi yönetiminin dayanışma ziyaretine engel

11:29

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KABİNE, ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü’nden kabine toplantısına başkanlık edecek. Kabinede okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak. Normalleşme adımları ve tedbiriler de toplantının temel gündemini oluşturucak.

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

11:25

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ŞOFÖRLERE YURT DIŞI SERBESTİSİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek" dedi. Yabancı şoförlere de 14 günlük karantina uygulanmadan, yüklerini bırakma izni getirildi. (AA)

10:50

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ATO YÖNETİM KURULU ÜYESİ MÜEZZİNOĞLU: KAPATILAN HASTANELER AÇILSIN

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapatılan hastanelerin açılması ve ihraç edilen sağlık emekçilerinin görev alması gerektiğini belirten Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Arif Müezzinoğlu, “Daha salgının başındayız, kritik günler yaşayabiliriz” uyarısında bulundu.

ATO YK Üyesi Müezzinoğlu: Yurtların yerine kapatılan hastaneler değerlendirilmeli

ATO YK Üyesi Müezzinoğlu: Yurtların yerine kapatılan hastaneler değerlendirilmeli

10:02

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ADALAR İÇİN KISITLAMA BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Adalar için giriş ve çıkış kısıtlaması başladı. Bostancı İskelesi'nde bekleyen görevliler çalışma ve ikametgah belgesi bulunmayan vatandaşların vapura binmesine izin vermedi.

Adalar için koronavirüs kısıtlaması başladı, belgesi olmayan gidemedi

Adalar için koronavirüs kısıtlaması başladı, belgesi olmayan gidemedi

09:34

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GIDA-İŞ'TEN EVDE KALAMAYAN İŞÇİLERE 1 MAYIS ÇAĞRISI

Sabah saatlerinde İstanbul Esenyurt’ta işçilere seslenen Gıda-İş yöneticileri, salgının neden olduğu sorunlara karşı 1 Mayıs’ta birleşme ve mücadele etme çağrısında bulundu.

Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

Gıda-İş’ten işçilere 1 Mayıs çağrısı: Ancak birleşirsek saldırıları püskürtebiliriz

09:30

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DTO: DİYARBAKIR'DA 54 SAĞLIKÇI KOVİD-19'A YAKALANDI

Diyarbakır Tabip Odası (DTO), Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 54 sağlık çalışanında koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu. DTO, salgınla en ön saflarda mücadele eden sağlık emekçilerinin korunması yönünde çağrı yaptı.

Diyarbakır Tabip Odası: 54 sağlıkçı Kovid-19'a yakalandı

Diyarbakır Tabip Odası: 54 sağlıkçı Kovid-19'a yakalandı

08:10

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LİMAN İŞÇİSİ TEST SONUCU BEKLERKEN BİLE ÇALIŞTIRILDI

İstanbul Ambarlı'da Kovid-19 belirtisi gösteren işçi bunu işyeri yönetimine iletmesine rağmen işyerine servisle getirilip çalıştırılıyor. İşyerinde tekrar yönetimle konuşup hastaneye gitmek için izin alıyor. Test sonucunu beklerken de işyerinde çalıştırılmaya devam ediyor. Bu süre içerisinde onlarca işçiyle temasta bulunuyor. Testi pozitif çıkmasına rağmen diğer işçilere test yapılmıyor. İşçi, virüsü diğer işçilere ve ailesine de bulaştırıyor. İşçilerin yaşadıkları, yaygın testin ve zorunlu olmayan alanlarda üretimin durdurularak işçilere ücretli izin verilmesinin ne kadar hayati olduğunu gözler önüne seriyor.

Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!

Liman işçisi test sonucunu beklerken bile çalıştırıldı!

07:21

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"HÜKÜMET ESNAFI ORTADA BIRAKTI

Salgın sebebiyle sokakların boşaldığı, hayatın durduğu bu günlerde işsizlik ve yoksulluk her geçen gün artıyor. Kepenk indiren ve yoksullukla boğuşan küçük esnafın büyük kısmı hükümet kararıyla kepenk indirerek, iş yapamaz duruma geldi. Kocaeli Körfez’de konuştuğumuz ve ekmek teknelerinin kapanması sonucu çok sayıda kişinin de işsiz kaldığını söyleyen esnaf, gelecekleri konusunda kaygılı.

"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

"Hükümet esnafı ortada bıraktı"

07:16

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"SERMAYEYE AYRILAN 195 MİLYAR TL EK BÜTÇE İLE HALKA AKTARILABİLİR"

Prof. Dr. Aziz Konukman, ek bütçe kanunuyla mevcut bütçe kanununda yapılacak değişikliklerle, sağlık harcamaları ve yurttaşlara doğrudan ayni ve nakdi desteklerin yapılabilmesinin mümkün olabileceğini söyledi. Konukman, ek bütçe ile sermayeye ‘teşvik’ adı altında aktarılan 195.6 milyar liranın emekçilere aktarılabileceğini, kamu-özel ortaklığı projelerinde garanti ödemelerinin iptal edilebileceğini ifade etti.

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir

Prof. Konukman: Sermayeye ayrılan 195 milyar TL ek bütçe ile halka aktarılabilir

06:34

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İŞÇİLER SALGIN KOŞULLARINDA SÖMÜRÜYÜ EVRENSEL'E ANLATIYOR

Koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren alınan önlemler hep sermaye akışının sürmesine, üretimin devam etmesine yönelik oldu. Açıklanan ekonomik paketler patronlara yönelik hazırlandı; işçiler salgına rağmen yan yana çalıştıkları fabrikalara gönderildi. Bu durum sokağa çıkma yasaklarında da devam etti; işletmeler aldıkları özel izinlerle üretimi sürdürdü. Üretimi sürdürmeyip kısa çalışma ödeniğinden yararlanan bazı patronlar, işçileri ücretsiz izne gönderdi. Milyonlarca işçi sefalete mahkum edildi. Bu süreçte çok sayıda işçiye ve ailesine koronavirüs bulaştı. Bazı işçiler Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

İşçiler salgın boyunca karşılaştıkları muameleyi, çalışma koşullarını, salgın riskini ve kaygılarını Evrensel'e anlattı. Bugün Evrensel'de yer alan bazı mektup ve haberler:

Antep'te 700 kişinin çalıştığı Şölen fabrikasında yaklaşık 600 işçi ücretsiz izne çıkarıldı. Aralarında ayda 2 bin lira borç ödeyenlerin olduğu işçiler soruyor: Devletin günde 39 lira vermesiyle nasıl geçinelim?

• Denizli'de, 23 Mart'ta çalıştığı restorandan çıkarılan Ahmet Tufan, istifa etmiş gibi gösterildiği için işsizlik ödeneği alamadığını söyledi.

• Antep'te Akınal Bella Terlik fabrikasında çalışan Uğur Kartal’ın yaşamını yitirmesinin ardından konuştuğumuz işçiler, "Korkuyoruz, üretime ara verilsin" diyor.

Kocaeli'den bir metal işçisi soruyor: Sağlık Bakanlığına, 'Üretime devam' diyen Cumhurbaşkanı’na sormak istiyorum. Anneme ve bana bir şey olursa bunun sorumlusu kimdir?

Maltepe Belediye işçilerinden 1 Mayıs çağrısı: Salgın nedeniyle yaşadığımız sorunlarımızı dile getirmede güçlük çekiyoruz, çünkü herkesin işsizlik ve geleceğe dair kaygıları artmış durumda. Biz çalışıyorsak 1 Mayıs’ı da kutlamalıyız. Bizi yalnızlaştırmaya çalışanlara karşı her yeri 1 Mayıs alanına çevirmeliyiz.

06:17

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1 MAYIS'TA HASTANELERDE SAYGI DURUŞU YAPILACAK, TALEPLER DİLE GETİRİLECEK

1 Mayıs’a günler kala İzmir’de sendikaların çalışmaları sürüyor. Sağlık-İş Genel Merkez Yöneticisi Adem Sarıçoban, 1 Mayıs’ta işyerlerinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıp işçi marşı çalacaklarını ve taleplerini dile getireceklerini söyledi. Sarıçoban, sembolik de olsa Gündoğdu’da etkinlik yapmak istediklerini ifade etti.

Hastanelerde saygı duruşu yapılacak talepler dile getirilecek 

Hastanelerde saygı duruşu yapılacak talepler dile getirilecek 

DÜN NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'de 99 kişi daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Toplam vaka sayısı 110 bin 130'a, can kaybı 2 bin 805'e ulaştı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 23 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı pazar gecesi son buldu.

Ülke çapında pek çok fabrika, sokağa çıkma yasağında aldıkları özel izinlerle üretime devam etti.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak 95 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüse bağlı olarak 95 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı: Koronavirüsten bugün hayatını kaybeden 95 kişiyle birlikte, toplam can kaybı 2 bin 900'e yükseldi.

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Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak
Erdoğan açıkladı: 31 ilde 1 Mayıs dahil 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısından ardından 31 ilde, 1-2 ve 3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini açıkladı.

Antep OSB’de çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor
Antep OSB’de çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor

Antep Organize Sanayi Bölgesinde çalışan işçiler arasında koronavirüs artıyor. Çabuk Ambalaj fabrikasında çalışan işçiler, işyerlerinde koronavirüs vakasına rastlandığını söyledi.

Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bağımsız Maden-İş: Soma’da 200 maden işçisinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Kamil Kartal, Soma kömür havzasında çalışan 200 maden işçisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinsellere karşı nefret suçu işlediği konuşmasını kınayan Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı.

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Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)
Türkiye'de koronavirüs: 2900 ölüm, 112 bin 261 vaka | Öne çıkan gelişmeler (27 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin günün öne çıkan olayları, açıklamalar ve analizler...

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