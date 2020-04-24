Engelli olmasına rağmen çalıştırılan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan 55 yaşındaki İbrahim Arslan Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdi. Poliklinik Başhekimliğinde hizmetli personel olarak çalışan Arslan’ın engelli olduğu halde kendisine idari izin verilmediği öğrenildi.

Polikliniğin girişinde bulunan röntgen ve kan alma birimlerinin bir kat üstünde çalışan Arslan’ın virüsü nasıl kaptığı bilinmiyor. Risk grubundakilerin, kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarının idari izinli sayılmasını düzenleyen genelgeye rağmen Arslan çalıştırılmaya devam etti. Arslan’ın engelli raporu olmasına rağmen kadroda engelli görünmediği de öğrenildi. (HABER MERKEZİ)

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