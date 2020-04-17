16 Nisan 2020 15:55
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren Cuma Kurt için hastanelerde saygı duruşu
Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren SES Diyarbakır Şubesi eski yöneticilerinden Cuma Kurt için hastanelerde saygı duruşunda bulunuldu.
Cuma Kurt için yapılan saygı duruşu | Fotoğraf: MA
SES Diyarbakır Şubesi üyeleri, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden SES Diyarbakır Şubesi eski yöneticilerinden Cuma Kurt için saygı duruşunda bulundu.
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Diyarbakır Şubesi, Kovid-19 nedeniyle dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren üyeleri Cuma Kurt (57) için saygı duruşunda bulundu. Sendika üyelerinin örgütlü olduğu tüm işyerlerinde bir dakika saygı duruşunda bulunan emekçiler, Kurt’un fotoğrafını tuttu.
April 16, 2020
(Diyarbakır/MA)
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