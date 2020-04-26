Koronavirüs Türkiye'de: 2805 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 35 BİN 422 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. (AA)