Koronavirüs Türkiye'de: 2805 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2805'e yükseldi.

25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece 1411 Türkiye vatandaşı daha yurtdışında bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirildi.

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

26 Nisan 2020 09:03
Son Güncellenme: 26 Nisan 2020 19:39
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21:31

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: 35 BİN 422 KİŞİYE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamanın başladığı çarşamba saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da idari işlem uygulandı. 44 ildeki 177 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı. Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince pazar yerleri, marketler/süpermarketler ile vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydan, cadde ve sokaklarda, sosyal mesafe, sosyal izolasyon ile bu alanlarda maske takma zorunluluğuna yönelik denetimler, önümüzdeki hafta içi de yoğun bir şekilde devam edecektir. (AA)

19:40

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TRELLEBORG İŞÇİLERİNİN AİLELERİ DE KORONAVİRÜS KAPTI

Geçtiğimiz hafta koronavirüs tespitine rağmen üretime devam edilen Trelleborg’da koronavirüs kapan işçi sayısı 25’e çıktı. Virüs bazı işçilerin ailelerine de bulaştı.

Trelleborg’da üretim ısrarı nedeniyle bazı işçi aileleri de koronavirüs kaptı

Trelleborg’da üretim ısrarı nedeniyle bazı işçi aileleri de koronavirüs kaptı

19:30

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24 SAATTE 99 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 99 kişi daha hayatını kaybederken toplam ölüm sayısı 2 bin 805'e çıktı.

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi

 

18:25

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TÜKODER: HANİ ÖZEL HASTANELERDE KORONA TEDAVİSİ ÜCRETSİZDİ?

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen bazı özel hastanelerin koronavirüs tedavisinde ücret aldığını açıkladı.

Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

18:00

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‘URFA CEZAEVİNDE SALGIN ÖNLEMİ YETERSİZ’

Urfa Cezaevinde tutukluların salgına karşı önlem adı altında tek koğuşta toplatıldığı iddia edildi.

‘Urfa Cezaevinde salgın önlemi yetersiz’

‘Urfa Cezaevinde salgın önlemi yetersiz’

16:49

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CHP’Lİ AYKUT ERDOĞDU: HAZİNE TAMTAKIR, MB’DE REZERV KALMADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Koronavirüs salgınının Türkiye’de ekonomik bir krizin yaşandığı dönemde patlak verdiğini belirterek, “Türkiye’nin en büyük şanssızlığı liyakatsız ve bilgisiz kadroların işbaşında bulunduğu sırada bu salgına yakalanması oldu. Zaten kötü yönetim nedeniyle derin bir ekonomik kriz içindeydik, yeni açıklanan sayısal veriler, ekonomide alarm zillerinin daha güçlü çaldığını gösteriyor. Maalesef Hazine tamtakır, Merkez Bankası’nda ise rezerv kalmadı. Ekonomideki bu gidişat nedeniyle pandemi sonrası büyük bir işsizlik tsunamisi de üzerimize geliyor ” dedi.

CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı

CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı

16:49

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MALTEPE BELEDİYESİ İŞÇİLERİ: BİRLİĞİMİZDEN KUVVET DOĞAR, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Belediye işçileri salgın döneminde iş yükleri en fazla artan, en fazla risk altında olan kesim arasında yer alıyor. Maltepe Belediyesinde görüştüğümüz işçiler ve sendikacılar, kronik rahatsızlığı olanların izinde olması ve evde kalanların çoğalması nedeniyle iş yüklerinin neredeyse 10 kat arttığını söyledi. Buna karşılık başta toplu sözleşme olmak üzere haklarını alamadıklarını dile getiren işçiler, 1 Mayıs’ı talepleriyle bulundukları her alanda kutlanmaya hazırlanıyor.

Maltepe Belediyesi işçileri: Birliğimizden kuvvet doğar, birlikte başaracağız

Maltepe Belediyesi işçileri: Birliğimizden kuvvet doğar, birlikte başaracağız

13:37

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ZONGULDAK'TA HALK PAZARLARI 26 GÜN SONRA AÇILIYOR

Zonguldak'ta, 1 Nisan'dan bugüne kapalı olan halk pazarları, 26 gün sonra tedbirli olarak açılacak. Zonguldak İl Hıfzıssıhha Kurulu Meclisi, kentteki vaka sayılarındaki düşüşü değerlendirerek halk pazarlarının 27 Nisan'dan itibaren açılmasına karar verdi. Halk pazarının pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftanın 3 günü açık olacağı açıklandı. Yetkililer pazarda sosyal mesafe kurallarına uyularak alışveriş yapılması konusunda uyardı. (DHA)

13:13

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YURT DIŞINDAN YOLCU BERABERİNDE GELEN SIM KARTLI CİHAZLARIN KAYITSIZ KULLANIM SÜRESİ 30 GÜN UZATILACAK

AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs ayı itibarıyla 30 gün uzatılacağını bildirdi. (AA)

 

11:52

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HAKKARİ'DE 2 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Hakkari’nin Kırıkdağ ve Çanaklı köyleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

Hangi il, ilçe, mahalle ve köy koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı?

10:53

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: YURT DIŞINDA 16 TÜRKİYE VATANDAŞI DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Dışişleri Bakanlığı, son 2 günde yurt dışında 16 Türkiye vatandaşının koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. (DHA)

09:27

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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ SON GÜNÜ

22 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı bugün 00.00'da sona erecek.

09:25

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1411 TÜRKİYE VATANDAŞI DAHA KORONAVİRÜS NEDENİYLE YURTDIŞINDAN TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yurt dışından bin 411 Türkiye vatandaşının daha tahliye edildiğini duyurdu.

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

1411 Türkiye vatandaşı daha koronavirüs nedeniyle yurtdışından Türkiye’ye getirildi

09:24

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MADEN PATRONLARINA İŞLEMİYOR

Silikozise yakalanan maden işçileri ile gündeme gelen Aydın’da maden işletmeciliği yapan Sibelco Madenciliğin Karpuzlu Kaymakamlığına "sokağa çıkma yasağından muaf tutulma" başvurusu kabul edildi.

Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

Sokağa çıkma yasağı maden patronlarına işlemiyor

09:23

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DR. BERK ESEN: BELEDİYELERİN ENGELLERİ AŞMA ÇABASI ÖNEMLİ

Siyaset Bilimci Dr. Berk Esen, CHP’li büyükşehir belediyelerin başta olmak üzere belediyelerin engellemeleri aşmak için başvurdukları yöntemlerin önemli olduğunu söyledi.

Dr. Berk Esen: Belediyelerin engelleri aşma çabası önemli

Dr. Berk Esen: Belediyelerin engelleri aşma çabası önemli

09:20

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İTO SEKRETERİ DR. ÖZTÜRK: FİLYASYONDA BAŞARILI OLSAYDIK VAKA SAYISI BU KADAR ARTMAZDI

İstanbul Tabip Odası Sekreteri Doktor Osman Öztürk, Türkiye’nin vaka sayısında dünyada 7. sırada olduğuna dikkat çekerek “Eğer filyasyon iyi olsaydı vaka sayıları bu kadar artmazdı” dedi.

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

İTO Sekreteri Dr. Öztürk: Filyasyonda başarılı olsaydık vaka sayısı bu kadar artmazdı

09:18

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1 MAYIS: SALGINA KARŞI ÜCRETLİ İZİN, SÖMÜRÜYE KARŞI İNSANCA YAŞAM

2020 1 Mayıs'ı koronavirüs gölgesinde geçecek. İzmir'de örgütlü sendika yöneticileri Evrensel'e konuştu. İşçilerin 1 Mayıs talebi salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam.

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

1 Mayıs: Salgına karşı ücretli izin, sömürüye karşı insanca yaşam

DÜN NE OLMUŞTU?

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişi yaşamını yitirdi. Toplam can kaybı 2 bin 805'e yükseldi.

İstanbul’da bir inşaat şantiyesinin yemekhanesinde çalışan 5 işçide koronavirüse rastlandı. Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen işçi, yemekhanede çalışan diğer 19 işçiye ise test yapılmadığını, arkadaşlarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER)  tomografi cihazında çapraz bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirtti.

DERİTEKS, örgütlü olduğu İstanbul’daki KT Deri firmasında çalışan 49 yaşındaki Mehmet Merç adlı işçinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Antep Akınbella Terlik Fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Uğur Kartal isimli işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir sürpriz yaşanmazsa iç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşündüklerini söyledi.

Kovid-19 - Koronavirüs salgınında son durum

GÜNCELLENDİ
Koronavirüs Türkiye'de: 2805 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)
Koronavirüs Türkiye'de: 2805 kişi hayatını kaybetti | Tüm gelişmeler (26 Nisan)

Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre son 24 saatte 2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 110 bin 130'a, can kaybı 2 bin 805'e ulaştı.

Trelleborg’da üretim ısrarı nedeniyle bazı işçi aileleri de koronavirüs kaptı
Trelleborg’da üretim ısrarı nedeniyle bazı işçi aileleri de koronavirüs kaptı

Geçtiğimiz hafta koronavirüs tespitine rağmen üretime devam edilen Trelleborg’da koronavirüs kapan işçi sayısı 25’e çıktı. Virüs bazı işçilerin ailelerine de bulaştı.

Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?
Tüketiciyi Koruma Derneği: Hani özel hastanelerde koronavirüs tedavisi ücretsizdi?

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Sekreteri Onur Cingil, bakanlığın genelgesine rağmen bazı özel hastanelerin koronavirüs tedavisinde ücret aldığını açıkladı.

Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?
Koronavirüsün Wuhan araştırma merkezinden çıktığı teorisini yayanlar kim?

Soruna ilişkin kuşkuları dile getiren ilk makale ocak sonlarında Güney Koreli Sun Myung Moon’un sahip olduğu Washington Times’da çıktı.

AKP'de Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum
AKP'de Fatma Şahin krizi: FETÖ ve PKK benzetmelerini doğru bulmuyorum

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katıldığı bir programda CHP’li belediyeler için yapılan “FETÖ ve PKK” benzetmelerini doğru bulmadığını ifade etmesi tartışma yarattı.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, canlı yayınlara başladı
İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu, canlı yayınlara başladı

Koronavirüs salgını sürecinde işçilerin sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan yaşadığı sorunları gündeme getiren İİSŞP, sesini canlı yayınlarda yaptığı programlarla da duyurmaya başladı.

CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı
CHP’li Aykut Erdoğdu: Hazine tamtakır, MB’de rezerv kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, koronavirüs salgınının ekonomi alanındaki yansımalarına dikkat çekti.

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