TÜMRAD-DER, tomografi cihazındaki bulaş riskine dikkat çekti

Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜMRAD-DER) Genel Başkanı Heybet Aslanoğlu, günde minimum 250 hastanın çekildiği bir tomografi cihazında çapraz bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu belirterek “Yeterli endikasyon yoksa akciğer tomografisi çekilmemelidir” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) algoritmasında, nefes darlığı gibi daha ileri düzeyde klinik bulgular yokken akciğer tomografisi (BT) çekilmemesinin önerildiğini belirten Aslanoğlu, "Ülkemizde Bilim Kurulu tarafından oluşturulan algoritmaya göre yüksek ateş ve öksürük olan herkese akciğer BT çekilmesi önerilmektedir" dedi.

Bu durumun akciğer BT’ye olan talebi 2-3 kat artırdığını ifade edeen Aslanoğlu, "Yetersiz sayıdaki BT cihazlarının iş yükü daha da artmaktadır. OECD ülkelerinde 1 milyon kişiye düşen BT cihazı sayısı 26,8 iken ülkemizde 14,8’dir" dedi.

Aslanoğlu şöyle devam etti:

"Günde minimum 250 hastanın çekildiği bir tomografi cihazında yeterli ve gerekli dezenfeksiyonun sağlanması ve yeterli süre odanın havalandırılması mümkün değildir. Bu şartlarda ıslarla altını çiziyoruz çapraz bulaşma riski çok yüksektir. O nedenle ısrarla yineliyoruz. Kovid-19 için belirleyici olan PCR testi uygulamak, ancak ve ancak klinik bulgu varsa BT çektirmek gerekiyor.

Klinik açısından yeterli endikasyon yoksa akciğer tomografisi çekilmemelidir. Kadınlar ve çocuklara özellikle dikkat edilmelidir. Ayrıca BT’de çalışan sağlık personelinin çalışma koşulları gözden geçirilmeli ve koruyucu ekipman sorunu giderilmelidir.”

Öte yandan salgın döneminde radyoloji teknisyenleri ve teknikerlerinin özveri ve fedakarlıkla çalıştığını ifade eden Aslanoğlu, sağlıklı ve güvenli ortamda çalımak istediklerini, özlük hakları ve ekonomik haklarının korunması gerektiğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)

Koronavirüs nedeniyle 2706 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (25 Nisan)