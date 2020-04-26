Türkiye'de koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 805'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair Türkiye'deki son durumu paylaştı.

Koca'nın Twitter hesabından "Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti" mesajıyla yaptığı paylaşıma göre sayılar şöyle:

Son 24 saatin verileri:

30 bin 177 test yapıldı,

2 bin 357 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu,

99 kişi hayatını kaybetti,

3 bin 558 kişi iyileşti.

Toplam veriler:

Toplam test sayısı 889 bin 742,

Toplam vaka sayısı 11 bin 130,

Toplam can kaybı 2 bin 805,

Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1776,

Toplam entübe hasta sayısı 883,

Toplam iyileşen hasta sayısı 29 bin 140 oldu.

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/OwvvlGYiLm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 26, 2020

(HABER MERKEZİ)

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