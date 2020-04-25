25 Nisan 2020 12:00

Dışişleri Bakanlığı: Koronavirüs süresince 75 ülkeden 40 bin kişi yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Dışişleri Bakanlığı, koronavirüs salgın krizinin başından itibaren 75'ten fazla ülkeden 40 bini aşkın vatandaşın yurda getirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla toplam 23 bin 530 vatandaşımız Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise yurtlardan tahliye edilmiştir" denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen, geçici süreliğine yurt dışında bulunan ve dönmek için başvuran vatandaşların karantina koşullarının hazırlanarak kısa sürede ülkeye getirilmesi için harekete geçildiği belirtilerek, "Bu kapsamda, yurt dışındaki vatandaşlarımızın ülkemize getirilmelerine devam edilmiş ve dış temsilciliklerimizden edinilen bilgilere göre 23-24 Nisan 2020 tarihlerinde 5 bin 38 vatandaşımız yurda dönüş yapmıştır. 23 Nisan'da 3, 24 Nisan'da 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    “ABD'DE VAKA SAYISI 856 BİN 209”

    Açıklamada, salgının yurt dışındaki seyrine ilişkin de bilgilere yer verilerek şöyle denildi:

    "ABD'de 23 Nisan tarihi itibarıyla teyitli toplam vaka sayısı 856 bin 209, ölü sayısı 47 bin 272 olarak açıklanmıştır. Belçika'da vaka sayısı 42 bin 797, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 490 olmuştur. Birleşik Krallık'ta vaka sayısı 133 bin 495'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 100'e yükselmiştir. Sağlık Bakanı Matt Hancock, sokağa çıkma düzenlemesinin hafifletilmesini teminen, Güney Kore ve Singapur'da başarılı sonuçlar verdiği bilinen ve COVID-19 vakalarının temas ettiği bireyleri tespitine dayanan stratejiyi hayata geçirmek üzere 15 bin kişilik bir 'temas izleme gücü' oluşturulmasına hazırlanıldığını duyurmuştur."

    “ÇİN'DE 77 BİN 207 HASTA TABURCU EDİLDİ”

    Çin'de vaka sayısının 82 bin 798, ölü sayısının 4 bin 632, iyileşerek taburcu edilenlerin sayısının ise 77 bin 207, hala tedavi gören kişi sayısının 959 olarak açıklandığı kaydedilerek, "Endonezya'da vaka sayısı 7 bin 775, ölüm sayısı 647 olarak açıklanmıştır. Fransa’da 22 Nisan itibarıyla tanı konmuş vaka sayısı 119 bin 151, bakımevlerinde tespit edilen muhtemel vaka sayısı ise 40 bin 726, toplam vaka sayısı 159 bin 877'ye ulaşmıştır. Cumhurbaşkanı Macron ile belediye başkanları arasında düzenlenen toplantı sonrası yapılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılmasının bölge temelli alınmayacağı, bununla birlikte her bölgedeki duruma özel olarak belediye başkanlarıyla iş birliği halinde düzenlemelerin hazırlanabileceği belirtilmiştir. İran’da 23 Nisan itibarıyla teyitli vaka sayısı 87 bin 26’ya ve ölü sayısı ise 5 bin 481’e yükselmiştir. İspanya’da 24 Nisan itibarıyla COVID-19 teyitli vaka sayısının 219 bin 764, virüs kaynaklı ölümlerin 22 bin 524, tedavi edilenlerin sayısının ise 92 bin 355 olduğu açıklanmıştır. Rusya'da 23 Nisan itibarıyla toplam vaka sayısı 62 bin 773, hayatını kaybedenlerin sayısı 555 olarak açıklanmıştır. Yunanistan'da toplam vaka sayısının 2 bin 463, ölenlerin sayısının 125 olduğu bildirilmiştir" denildi.

    "TÜRKİYE 7'NCİ SIRADA”

    Dünya Sağlık Örgütü'nce, 23 Nisan Cenevre saatiyle 02.00 itibarıyla, dünya genelinde 2 milyon 549 bin 632 teyitli vaka olduğu ve 175 bin 835 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı bildirilerek, "Anılan tarih itibarıyla ülkemiz dünyada en çok vaka görülen yedinci ülke konumundadır. COVID-19 ile ilgili mevcut araştırmaların sunduğu kanıtların, SARS-CoV-2 virüsünün zoonotik bir kaynağa dayandığını gösterdiği, birçok araştırmacının virüsün gen özelliklerini incelediği, virüsün laboratuvar koşullarında geliştirildiğinin kanıtlarla desteklenmediği belirtilmektedir" ifadeleri kullanıldı. (DHA)

    Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 197 bin 343'e yükseldi

    Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 197 bin 343'e yükseldi

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Yeşilova Belediye Başkanı ile eşine silahlı saldırıda 3 tutuklama
    YAZARLAR
    Ender İMREK
    Ender İMREK

    Yüzyıllık sis

     Nuray SANCAR
    Nuray SANCAR

    Belediye blokajına muhtaç bir rejim

     İsmail Gökhan BAYRAM
    İsmail Gökhan BAYRAM

    3 yılda 1 milyon yazılımcı mümkün mü? Gerekli mi?

     İzzettin ÖNDER
    İzzettin ÖNDER

    23 Nisan kutlamaları ardından

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    Halkın vergileri ‘teşvik’ çarkında öğütülerek patronların çuvalına dolduruluyor, emekçi de ‘ekmek teknesi’ ninnisiyle avutuluyor 

     Evrensel BİLGİN
    Evrensel BİLGİN

    Canavarın ayak izleri
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Koronavirüs: Avrupa ve Dünyada son durum | 25 Nisan
    Koronavirüs: Avrupa ve Dünyada son durum | 25 Nisan

    Avrupa ve ABD koronavirüsle mücadelede ne aşamada? Evrensel Gazetesi Almanya, İngiltere, ABD dış büro temsilcileri ve Fransa Yaşam Gazetesi temsilcisi son durumu aktarıyor.

    Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın
    Uzmanlar "Salgın kontrol altında" açıklamasını değerlendirdi: Verileri açıklayın

    Uzmanlar, Sağlık Bakanı Koca’nın “Salgını İstanbul’da kontrol altına aldık” açıklamasını değerlendirdi: Bunun verilerle gösterilmesi gerekli. öncesini ve sonrasını gösteren bir veri açıklansın.

    Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz
    Turizm Bakanı Ersoy: İç turizmi mayıs ayı sonunda başlatmayı düşünüyoruz

    Mayıs ayı sonunda oteller yarı kapasite açılacak, açık büfeler açılmayacak, şezlong sayıları azaltılacak. 

    65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir
    65 yaş üstüne hafta sonu "kısıtlı sokağa çıkma izni" gelebilir

    65 yaş üstüne, sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları 3 saatliğine ‘izin’ çıkabilir. 65 yaş üstü, maske ve mesafe kuralına uyup yürüyüş yapabilecek.

    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

    Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

    Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz
    Migros işçisi: Salgın döneminde esnek ve yoğun çalışıyoruz

    Evlere servis, artan sevkiyatlar, alınmayan önlemler market işçilerinin hem tedirginliğini hem de yorgunluğunu artırıyor.

    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan
    "Devamsız" üzerine notlar: Bir anomali içinde kadın ve insan

    Şerif Mehmet Uğurlu, Şengül Can’ın "Devamsız" isimli öykü kitabı üzerine yazdı.

    Dr. Rügemer: ​​​​​​​Sermaye salgını kullanacak, muhalefet mücadeleye hazırlanmalı
    Dr. Rügemer: ​​​​​​​Sermaye salgını kullanacak, muhalefet mücadeleye hazırlanmalı

    ​​​​​​​"Korona krizi, yeni finans aktörleri tarafından kullanılacak. Sosyal hareketler koronadan sonraki süreçteki çatışmalar için yeniden toparlanmalı ve uzun soluklu mücadeleye hazırlanmalı."

    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    Fantastik tozuna bulanmış, gerilimle tatlandırılmış öyküler
    GÜNCELLENDİ
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Evrensel'i e-gazete formatında okuyabilirsiniz
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Cengiz Bektaş’ı uğurlamanın acısı
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Bıyıklı kamışçın kuşu Hevsel Bahçeleri’nde görüldü
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Karaburun'un tek sulak alanı olan İris Gölü yeniden kuşların oldu
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Kürt sinemasından film seçkisi: Kürtler gerçekliklerinden yola çıkarak film üretiyor
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar
    Gecekonduda bir aile: İnsanca barınmak istiyorlar

    Üniversiteli Ahmet Kırlı'nın işsiz ve engelli babası, engelli kardeşi ve annesi bir gecekonduda hayata tutunmaya çalışıyor. Ayda 500 lira ile geçinmeye çalışan aile insanca barınmak istiyor.

    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti
    Barış Annesi Fehime Turan hayatını kaybetti

    Barış Annesi Fehime Turan yaşamını yitirdi. Turan’ın cenazesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle birinci derecede yakınlarının katıldığı törenle defnedildi.

    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor
    SMDD: Mülteci işçiler ucuz ve esnek iş gücü olarak görülüyor

    Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği, yürüttüğü saha çalışmalarından derlediği bilgileri paylaştı. Mültecilerin sektör fark etmeksizin "ucuz ve esnek işgücü" olarak görüldüğü vurgulandı.

    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı
    Manisa’da işçi servisi tıra çarptı; 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı

    Manisa'nın Yunusemre ilçesinde işçi taşıyan minibüsün park halindeki tıra çarpması sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..
    Bağırsak gazlarının kültür tarihi-1 Selam söyle o yare!..

    Kültür dediğimiz kavramların içine doldurduğumuz her şey esasında dil sayesinde oradadır. Bütün bu yazdıklarımın bağırsak gazlarıyla ilgisi, dillerde kültürel öğe olarak bulunan onomatopeler.

    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 
    BMC Otomotiv fabrikasında sokağa çıkma yasağına rağmen üretime devam izni 

    İzmir Pınarbaşı'nda yer alan BMC Otomotiv fabrikası 4 günlük sokağa çıkma yasağına rağmen özel izinle üretime devam edecek.