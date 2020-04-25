Kovid-19 testi pozitif çıkan işçi: Beraber çalıştığım arkadaşlara test yapılmadı

İstanbul’da bir inşaat şantiyesinin yemekhanesinde çalışan 5 işçide koronavirüse rastlandı. Hastanede tedavi gördüğünü söyleyen işçi, yemekhanede çalışan diğer 19 işçiye ise test yapılmadığını, arkadaşlarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Evrensel'e ulaşan ve işten atılma kaygısı nedeniyle firma isminin de kendi isminin de yayımlanmasını istemeyen işçi, bir şantiyenin yemekhanesinde çalıştığını söyledi. Yemekhane işçisi, “Önce müdüre oğlu tarafından bulaşmış, kendisi şu an yoğun bakımda. Bir hafta sonra bir arkadaşımız, diğer hafta da biz yakalandık. Ben şantiyede kalıyorum. Üç gün önce ateşlenince ambulansı aradım. İşyerimizde vaka olduğunu söyledim ve durumumu anlattım. Gelip aldılar beni. Test yapıldı, pozitif çıktı, üç gündür hastanede yatıyorum. Yemekhanede çalışan toplam 5 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 kişi evde karantinada, diğerleri hastanede tedavi görüyor” dedi.

Yemekhanede birlikte çalıştığı 19 arkadaşına test yapılmadığını söyleyen işçi, “Yemekhanedekilere test yapılmadı, onlar çalışmaya devam ediyor. Bu işyerinde 1600 kişi yemek yiyor. Gurbetçi işçiler şantiyede kaldığı için 'yemeğin çıkması zorunlu' diyorlar. Şantiyede de çoğu işçi çalışmaya devam ediyor ama vakalara rağmen yan yana çalıştığımız arkadaşlara test yapılmadı. Denetim yapılmıyor. Bu şantiyenin bu şartlar altında çalışmasına izin veren Valiliği ve Karayollarını kınıyoruz” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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