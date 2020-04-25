KT Deri'de çalışan 49 yaşındaki işçi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Birçok deri ve tekstil işyerinde yüzlerce işçinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirten DERİTEKS, örgütlü olduğu İstanbul’daki KT Deri firmasında çalışan 49 yaşındaki Mehmet Merç adlı işçinin koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Açıklamada, “Özel izinlerle üretime zorlanan sektörlerde bu sonuç öngörülemez değildir. Kaybettiğimiz her bir işçi arkadaşımızın hayatından ve ölümü çalışmak zorunda bırakan kamu otoriteleri sorumludur” dendi.

ACI KAYBIMIZ#Covid_19 nedeniyle kaybettiğimiz üyemiz MEHMET MERÇ için yapılan açıklamanın tam metni aşağıdaki linktedir.

Virüs Değil Kapitalizmin Kâr Hırsı Öldürüyor.https://t.co/MPtvyTsMkR



Sömürü düzenine karşı

Birlik Mücadele Zafer. pic.twitter.com/AdDJS3ps17 — DERİTEKS SENDİKASI (@deritekssendika) April 25, 2020

(İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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