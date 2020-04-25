25 Nisan 2020 02:17

Sipariş haberlerde bugün: "Ekrem İmamoğlu limonu yandaş stokçusundan aldı" diyeceksin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin'den aldırıp ücretsiz dağıttığı limonlara dair "haber" yapan bir kameramanın üreticiye zorla "İmamoğlu, limonu yandaş stokçusundan aldı" dedirttiği görüntülendi.

Ekran görüntüsü, Tuncay Mollaveisoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı videodan alınmıştır.

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    İktidara yakınlığıyla bilinen medyada sıklıkla karşılaşılan sipariş haberlerden birinin üretim süreci sosyal medyaya yansıdı. Paylaşılan görüntülerde, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Mersin’den satın aldırıp ücretsiz dağıttığı limonlarla ilgili "haber" yapan kameramanın, üreticiye zorla "Ekrem İmamoğlu, limonu yandaş stokçudan aldı" dedirttiği görülüyor.

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihracatının yasaklanmasıyla üreticinin elinde kalan 100 ton limonu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in önerisi üzerine satın aldırmıştı. Ücretsiz dağıtılacak limonların nakliyesini de Mersin Büyükşehir Belediyesi karşılamıştı. Konu üzerine şipariş haber yapmak için kolları sıvayan bir "gazetecinin" ısrarlı çabası sosyal medyaya yansıdı.

    "AĞABEYCİĞİM YANDAŞ STOKÇU DİYECEKSİN YANDAŞ"

    Cumhuriyet Gazetesi ve TELE 1 Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun Twitter hesabından paylaştığı videoda, M.D. isimli gazetecinin, bir limon üreticisini kendi yönlendirmeleriyle konuşturduğu ve yanlış bilgiler vermeye zorladığı görülüyor.

    Mollaveisoğlu'nun kendisine sektör içinden geldiğini belirttiği videoda ikili arasında geçen diyalog şöyle:

    Limon üreticisi: Üreticinin, özellikle şu anda da limon üreticisinin desteklenmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve devlet büyüklerimizden istirham ediyoruz. Sizler aracılığı ile de hepsine selam ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.

    Gazeteci: Peki efendim, Ekrem İmamoğlu "100 ton limon aldım" dedi. 100 ton çiftçilerden çıkmadığını söylüyorsunuz, alınmadığını söylüyorsunuz. Peki, Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı acaba?

    Limon üreticisi: Bu konuda Mahmut Bey, şunu kesinlikle söyleye…

    Gazeteci: Olmadı. Mahmut Bey deme abi hiç. Tamam mı? Burada diyeceksin, yandaş stokçularından aldı.

    Limon üreticisi: Evet…

    Gazeteci: Tamam mı? Veya tekrardan vurgu yapalım, tekrar yine.

    Limon üreticisi: Yandaş vurgusu yapalım mı ya? Kimden aldığını bilmiyoruz. Üreticilerden almadığı kesin diyelim.

    Gazeteci: Yok, yandaş bir stokçusu var, ondan aldı. Tarsus’ta bu adam. Firmanın ismini söylemeye gerek yok.

    Limon üreticisi: Stokçu diye vurguladık mı öbür stoktaki limonlara zarar vermeyelim şimdi?

    Gazeteci: Ağabeyciğim yandaş stokçu diyeceksin yandaş. Anladın mı?

    Limon üreticisi: Anladım.

    Gazeteci: Evet, şimdi tekrardan fazla uzatmayacağız bunu, kısaltacağız. Tamam mı? İşte 100 ton limon aldığını söylüyor, çiftçilerden aldığını söylüyor. Bizden herhangi bir limon talebi olmadı. Zaten limon dalda bitti şu anda. Ekrem İmamoğlu, 100 ton limon aldığını dün beyan etti, yalnız bu 100 ton limonu yandaş stokçulardan aldı. Tamam?

    Limon üreticisi: Evet.

    KAFTANCIOĞLU: ŞOVU DA ROLÜ DE KİM YAPIYOR DAHA İYİ ANLAYABİLMEK İÇİN BUYURUN

    Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve tepkilere yol açtı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, videoyu paylaşarak “Şovu da rolü de kim yapıyor daha iyi anlayabilmek için buyurun öyleyse.. Ne yaparsanız yapın, Halkın Belediyeleri vatandaşa hizmet etmeye devam edecek” dedi.

    İBB SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYOR

    İBB Sözcüsü Murat Ongun, görüntülerin avukatlar tarafından doğrulandığını ve M.D. hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Ongun açıklamasında “Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin’de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır” ifadelerini kullandı. (MEDYA SERVİSİ)

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