Erkan Baş'ın 23 Nisan özel oturumundaki konuşması sırasında TV kanalları yayını kesti

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumunda partisi adına kürsüde konuştu. Baş'ın oturuma katılmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve saray rejimini eleştirmesi üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

Konuşmasına "Emperyalist işgale ve saray-saltanat düzenine karşı halkın birleşik mücadelesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, Türkiye İşçi Partisi adına kutluyorum" sözleriyle başlayan Erkan Baş, devamında Meclis duvarındaki "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" yazısına değindi. Yazının dekor olsun diye konulmadığını vurgulayan Baş, şöyle devam etti:

"Bugün bu yazının altında konuşurken Türkiye'de mevcut durumun orada ifade edildiği gibi olmadığını söyleyerek başlamak zorundayız. Bugün Türkiye'de bir saray rejimi hakimdir. Saray rejiminde hakimiyet bugün bile sarayından çıkıp buraya gelmeye tenezzül etmeyen tek adama aittir."

Erkan Baş devamında hakimiyetin millette, işçide, emekçide değil; patronlarda, müteahhitlerde ve iktidardakilerde olduğunu vurguladı.

Baş konuşmasında aynı zamanda çocuk işçiliğine de vurgu yaptı.

Ancak Erkan Baş'ın bu sözleri üzerine televizyon kanalları yayını kesti.

BU MUDUR YAYINCILIK?

TV kanallarının yayını kesmesine tepki gösteren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, “Türkiye İşçi Partisi adina 23 Nisan Meclis konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Erkan Baş’ın konuşması TRT yayınında kesildi. Niye? Bu mudur yayıncılık” diye sordu.

HDP'li Mithat Sancar'ın konuşmasında da televizyon kanallarının yayını kestiği görülmüştü. (MEDYA SERVİSİ)

TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünde 23 Nisan özel oturumu gerçekleştirildi