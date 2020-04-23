Haberin Var Mı İnisiyatifinden kampanya: Geç olmadan tahliye

Gazetecilerin tutuklu meslektaşlarıyla dayanışmayı büyütmek için oluşturduğu Haberin Var Mı İnisiyatifi, sosyal medyada yeni bir kampanya düzenledi.

“#GeçOlmadanTahliye” diyen Haberin Var Mı İnisiyatifi, Twitter’dan Kovid-19'a karşı önlem almaktan çok düşman hukukunu pekiştiren politikalara derhal son verilmesi gerektiğini, büyüyen Kovid-19 riskine rağmen tutuklu gazetecilerin af paketinden dışlandığını ve bu endişe verici günlerde hem adalete aç, hem ailelerinden uzak olduğunu belirterek; haksız, hukuksuz tutuklananlar için, 100'den fazla gazeteci için geç olmadan tahliye istedi.

"HUKUK VE VİCDANDAN UZAK BİR YASA"

Koronavirüsün her geçen gün hapishanelere yayıldığına dikkat çeken inisiyatif, “İktidar, ölüm kalım günlerinde bir kez daha hukuk ve vicdandan uzak bir yasa hazırladı. Siyasi tutuklulara, gazetecilere, avukatlara ayrımcılık uyguladı. Covid-19'a karşı önlem almaktan çok düşman hukukunu pekiştiren bu politikalara derhal son verilmeli. #GeçOlmadanTahliye” dedi.

İnisiyatif, yayımladığı videoda infaz yasasıyla pek çok ağır suçlunun tahliye edildiğini ancak gazetecilerin hapiste bırakıldığını hatırlatarak şöyle dedi:

“Gazeteciler gerçekleri yazdıkları için hapsediliyorlar. Koronavirüse karşı savunmasızlar. Havalandırma yetersiz. Gün ışığı sınırlı. Hijyen malzemeleri kısıtlı. Kolonya yasak. Sağlıksız koşullar solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Vakit daralıyor. Tehlike büyüyor. Çok geç olmadan özgürlük.”

GAZETECİLER DESTEK VERDİ

Kampanyaya gazetecilerden de destek geldi. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

(MEDYA SERVİSİ)

Haberin Var Mı İnisiyatifinden çağrı: #VirüsGirmedenGazetecilerÇıksın

Haberin Var Mı İnisiyatifinden çağrı: #GazetecilereTahliye

Haberin var mı İnisiyatifi: Tutuklu gazeteciler ailelerinden uzakta, adalete aç

Haberin Var Mı?: Gazeteciler özgür olsun