24 Nisan 2020 16:57

Gazeteci Gökhan Karabulut gözaltına alındı

Kocaeli'de yayın yapan Kocaeli Koz adlı internet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Karabulut gözaltına alındı.

Gökhan Karabulut

Fotoğraf, Gökhan Karabulut'un kişisel arşivinden alınmıştır

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    Kocaeli'de İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerini eleştiren bir yazı kaleme alan Gazeteci Gökhan Karabulut gözaltına alındı.

    Kocaeli Koz Genel Yayın Yönetmeni Karabulut, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Hüseyin Şaşkın'ın sağlık çalışmalarını eleştiren yazılar kaleme aldı. Bu sabah saatlerinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şubeye çağrılan Karabulut'a savcılık talimatıyla gözaltı işlemi uygulandı. Polis nezaretinde önce doktor raporu almak için hastaneye, ardından adliye sevk edilen Karabulut, Kocaeli Cumhuriyet Savcısına verdiği ifade sonrası adli kontrol istemi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme ise savcının adli kontrol talebini reddederek Karabulut’un serbest bırakılmasına karar verdi.

    "BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİ"

    Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti yazılı bir açıklama yaparak, Gazeteci Gökhan Karabulut’un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Cemiyet, "Hiçbir kaçma şüphesi yokken, adresi belli olan bir gazetecinin, savcılığa direkt olarak çağrılmak yerine, gözaltına alınmasını bir cezalandırma yöntemi olarak görüyor ve kınıyoruz" dedi. Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti'nin yazılı açıklaması şöyle:

    "Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle bazı meslek gurupları gibi biz gazeteciler de zor şartlarda görev yapıyoruz. Ama maalesef halkın haber alma hakkı için çalışan bir gazeteciler bu dönemde hiç hak etmediğimiz muamelelerle karşılaşıyoruz. Cemiyetimiz üyesi, Koz Kocaeli haber portalının sahibi Gökhan Karabulut, bugün bir köşe yazısından dolayı gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Bir köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınan meslektaşımız, savcılık tarafından adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.

    Öncelikle meslektaşımız ve üyemiz Gökhan Karabulut’a geçmiş olsun diyerek, her zaman yanında olduğumuzu söylemek isteriz. İkinci olarak ise bir gazetecinin, bir köşe yazısı nedeniyle gözaltına alınarak, savcılığa götürülmesini doğru bulmadığımızı söylemek isteriz. Hiçbir kaçma şüphesi yokken, adresi belli olan bir gazetecinin, savcılığa direkt olarak çağrılmak yerine, gözaltına alınmasını bir cezalandırma yöntemi olarak görüyoruz ve kınıyoruz. Bu anlamda herkesi hukuk içinde kalarak sorumlu davranmaya davet ediyoruz." (Kocaeli/EVRENSEL)

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