MİT mensubunun cenazesini haberleştiren gazetecilere 18'er yıl hapis istemi

Libya'da hayatını kaybeden MİT görevlisini haberleştiren gazetecilerle ilgili soruşturma tamamlandı. İddianame yine iktidara yakın gazetelere sızdırıldı. 7’si gazeteci 8 kişi hakkında 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Oda TV'de yayımlanan "Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı" başlıklı haber nedeniyle başlatılan soruşturma tamalandı.

Savcılık, Oda TV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Muhabir Hülya Kılınç, Yeniyaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yeniyaşam Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser, BirGün Gazeteci Yazarı Erk Acarer, Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ve CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E. hakkında iddianame düzenledi.

8 kişi hakkında "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama", "İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçlamasıyla 7'şer yıldan 18'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. (MEDYA SERVİSİ)

6 gazetecinin tahliye başvurusuna ret!

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