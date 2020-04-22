Suriyeli Mülteciler Derneği: Çocuklar için süt, bez ve temizlik malzemeleri gerekiyor

“Korona Günlerinde Mülteciler” başlığıyla mültecilerle söyleşilerine devam eden Ercüment Akdeniz, İzmir’de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği’ne konuk oldu. Salgın nedeniyle yaşanan işsizliğe ve açlık tehlikesine dikkat çeken Dernek Başkanı Muhammed Salih Ali, “Bu salgın sürerse bir felaket olacak. Ev kirasını ödemeyen aileler çoğaldı. Elektrik, su parası, çocuk bezi, temizlik malzemeleri alınamıyor" diye konuştu.

Ercüment Akdeniz’in sorularını yanıtlayan Salih Ali, “İzmir’de kayıtlı 150 bin, kayıt dışı olanlarla 200 bin Suriyeli mülteci yaşıyor. Onlar da diğer vatandaşlar gibi sağlık konusunda zorluk yaşıyor” diye konuştu. Özellikle sokakta yaşayan, karton toplayan, çöpten ekmek parası çıkaranların salgına açık hale geldiğine dikkat çeken Ali, “Temizlik malzemesine ulaşım ciddi sıkıntı. Belediye ve bakanlıklardan temizlik malzemesi sağlayan olmadı” ifadelerini kullandı.

50 BİN KİMLİKSİZ İNSANA ULAŞMAK GEREK

İzmir’de kaydı bulunmayan mülteci sayısının 50 bin olduğunu belirten Ali, salgın nedeniyle bütün mültecilere ulaşılması ve endişelerin ortadan kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Dernek Başkanı Ali, “Geçici Sağlık Merkezleri var ama bazı ilaçlar pahalı olduğu için derneğimize başvurular arttı” diye konuştu.

Sanayi sitelerinin durduğuna, işsizliğin mültecileri de vurduğuna dikkat çeken Ali devamında şunları söyledi: “Bu salgın sürerse bir felaket olacak. Ev kirasını ödemeyen aileler çoğaldı. Elektrik, su parası, çocuk bezi, temizlik malzemeleri alınamıyor. Dün Torbalı’ya, tarım işçilerine yardım gönderdik. Özellikle temizlik, sağlık malzemesi gerekiyor. Sizin vasıtanızla bir kere daha çağrı yapıyoruz; çocuklara süt, bez gerekiyor, temizlik malzemesi gerekiyor. Evlere yemek gerekiyor.”

KURUMLAR TEMAS KURUYOR AMA YARDIMLAR GELMİYOR

Bu dönemde gerek bakanlıklar gerekse belediyeden arandıklarını ifade eden Ali, ama yardımların bürokratik engellere takıldığını söyledi: “Suriyeli mülteciler daha çok Konak, Karabağlar, Buca, Bayraklı ve Bornava’da. Ama maalesef bu ay 0-5 yaş için süt dağıtmadılar. Bize eleman sıkıntısı yaşandığı söylendi.”

Geri Gönderme Merkezlerinden otogara bırakılan mültecilere dernek olarak ulaştıklarını da söyleyen Ali, Whatssap grubu üzerinden “Korona Takip Merkezi” kurduklarını da ifade etti.

KARŞIDA KAPI KAPALIYSA SINIR AÇMAK FAYDASIZ

Pazarkule ve sonrasında yaşanan hadiselere de değinen Ali, “Bir taraftan sınırı açıyorsun, bir tarafta kapalıysa hiçbir faydası kalmıyor. Biz bunu teşvik etmiyoruz. Kimse denizde ölüm seyahati etmesin. Mülteciler her zaman mağdur oluyorlar. Bir ümitle sınır geçtiler ama maalesef taş ve sopa ile karşılaştılar” diye konuştu.

UZAKTAN EĞİTİMİ ALAN YÜZDE 10 BİLE DEĞİL

Salgınla birlikte çocukların uzaktan eğitim almak durumunda kaldığına değinen Ali, “Çocuklarımızın yüzde 10’u ancak dijital eğitimden faydalanabiliyor. Yüzde 90’ı faydalanamıyor. Dördüncü sınıf ve yukarısı Arapça anlıyor ama ondan aşağısında okuyan çocuklar Arapça ve Türkçe arasında kayboldular” ifadelerini kullandı.

Ayrımcı yaklaşımları da eleştiren Dernek Başkanı Ali, “Bütün dünyada omuz omuza, beraber, sevgi ile dayanışma göstermeliyiz. Yoksa bu korona bizi alacak. Irkçılık kalmasın, büyük bir düşmanla karşı karşıyayız, birlik olmalıyız” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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