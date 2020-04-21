Korona Günlerinde Mülteciler | Oyun yazarlığından kuaförlüğe bir göç hikayesi...

Suriyeli mülteci Mert'in oyun yazarlığı savaş nedeniyle yarıda kaldı. Göç onu İstanbul'da bir kuaför kalfası yaptı. Ercüment Akdeniz'in sorularını yanıtlayan Suriyeli genç, "Bizi savaştan kaçmakla suçlayanlar söylesin; iki kardeş arasında kavga varken hangisine taraf olalım?" diyor.

Türkiye'de altı iş değiştirdiği halde hiç sigortası olmadığını söyleyen Mert, 'Evde kal' çağrısına ise şu yorumu getiriyor: "Evde kalalım tamam ama kiraları kim ödeyecek? Eve gelen ekmek de zamlandı. Ayrım yapılmadan herkese yardım yapılmalı" diyor. Karantinada bir başına kalmak ise mülteci olmanın ağır korkularından biri. (EVRENSEL WEB TV)

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