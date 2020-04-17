Korona günlerinde mülteci olmak | Saya işçisi Aziz salgın günlerini anlattı
Çocuk yaştan beri saya/ayakkabı işçiliği yapan Suriyeli Aziz, Evrensel Web TV'de Ercüment Akdeniz'in konuğu oldu.
16 Nisan 2020 17:59
Çocuk yaştan beri saya/ayakkabı işçiliği yapan Suriyeli Aziz, ülkesindeki savaş nedeniyle uzun sürerdir İstanbul'da. Şimdi koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemiyor.
Aziz "En fazla 1 ay dayanırız. Ev kiralarına çözüm bulunsa biraz daha dayanırız." diyor. Arkadaşlarıyla komedi filmleri de çeken Aziz böylece çevresine moral vermeye de çalışıyor. (EVRENSEL WEB TV)
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