Hilmi MIYNAT

Denizli

Kovid-19 salgınına rağmen Denizli Büyükşehir Belediyesi su sayaçlarını okumaya ve fatura tahsilatına devam ediyor. Belediye geçici günün belli saatlerinde mahalle merkezlerinde geçici vezneler kurarak faturaları tahsil etmeye çalışıyor. Denizli halkı ise pandemi döneminde zaten geçinmekte zorluk yaşadıklarına dikkat çekerek, "En azından üç ay ertelenebilir" talebinde bulundu.

Konuya ilişkin geçtiğimiz hafta CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı basın açıklaması ile İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise mecliste yaptığı konuşmasında AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesine "Bu kadar mı acizsiniz" diyerek tepki göstermişti.

Halkın ekonomik kriz nedeniyle zor durumda olduğu bir süreçte su faturalarının tahsil ediliyor olmasını doğru bulmadığını ifade eden tekstil atölyesi işleten 55 yaşındaki Ramazan Çakmakçı, "Hiç değilse KDV'leri kaldırsınlar. İşler açılana kadar ne su kesilsin ne tahsilat yapılsın. Zaten kriz var. Ben tekstilciyim bana bir yerden bir lira para gelmiyor" diye konuştu. Yanında bulunan arkadaşı ise, "Ben bunların hiçbir yönetiminden memnun değilim" diyerek araya girdi. Belediyenin yardım iddialarını sorduğumuz Çakmakçı, "Ben bir yardım görmedim. Madem kriz var üç ay fatura almasın, vergi almasın. Tek düşündükleri menfaat, yardım varsa da yandaşa var" yanıtını verdi.

"ÇALIŞACAK İŞ YOK, FATURALAR SALGIN DİNLEMİYOR"

48 yaşındaki inşaat işçisi Ali Akay, kendisinin ve arkadaşlarının salgın nedeniyle iş bulamadıklarını ama faturaların salgın dinlemediğini belirtti. İnşaat işlerinin durgun olduğunu, iş bulamadıklarını ifade eden Akay, "Üç ay boyunca elektrik, su, doğalgaz faturası alınmasa biraz olsun halka yardımı olur" dedi.

GEZİCİ VEZNE UYGULAMASI SALGINDA DA SÜRÜYOR

Belediyenin vergi, su faturası ve çevre temizlik ödemeleri gibi geçtiğimiz yıl uygulamaya soktuğu gezici vezne uygulaması son sürat devam ediyor. Belediye, takvimsel olarak ilan ettiği yer ve saatlerde para toplamayı sürdürüyor. Koronavirüs salgınında belediyenin yurttaşların ödemeleri konusundaki işgüzarlığı tepki çekiyor. Halk, borçların faizsiz biçimde ertelenmesini istiyor.

"DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BİR SKANDALA İMZA ATMAKTADIR"

CHP İl Binası önünde Pamukkale İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte basın açıklaması gerçekleştiren CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı Denizli Büyükşehir Belediyesini şu sözlerle eleştirdi: “Denizli BŞB tarafından görevlendirilen DESKİ gezici vezne aracı su tahsilatı konusunda bir skandala imza atmaktadır. Sözde vatandaşın ayağına giderek ona kolaylık sağlar gibi görünürken hem evde kalmaları gereken 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşın fatura ödemek için evden çıkmalarına sebebiyet vereceksin hem de zaten maddi sıkıntı içerisinde olan vatandaşı salgın tehlikesi geçinceye kadar tolere edemeyeceksin tahsilat derdine düşeceksin. Böyle zamanda vatandaşın sağlığı ve ekonomisi düşünülmeyecek de ne zaman düşünülecek? Belediyelere ve dağıtım şirketlerine ödenemeyen faturalar nedeniyle hizmetler kesilmemeli ve faiz işletilmemelidir.”

Fotoğraf: Evrensel

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ise mecliste yaptığı konuşmasında AKP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne "Bu kadar mı acizsiniz" diye sordu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a "Sayın Belediye Başkanı, sizin Denizli'de salgın nedeniyle iş yerini kapatan, işinden ayrılan, ücretsiz izne çıkan hemşerilerinizden haberiniz yok mu?" diye seslenen Öztürk şöyle devam etti: "Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kadar mı muhtaç durumda, bu kadar mı acizsiniz? Hiç mi kasanızda para yok? Bitki örtüsünü bozarak, dağı, taşı delerek gösteriş yapmak yerine biraz zor günler için para ayırsaydınız olmuyor muydu? Düşene bir tekme de siz mi vuracaksınız? Sana Denizlililer boşuna "Yalan dolan!" dememiş. Olmadı Osman Zolan! Bu yaptığınız memleketimin Belediye Başkanına hiç yakışmadı!"

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