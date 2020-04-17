17 Nisan 2020 23:23 Güncelleme: 18 Nisan 2020 02:07

EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

Denizli’de 300’den fazla firma hafta sonu çalışmak için başvuruda bulundu. EMEP Denizli örgütü, işçiler ve ailelerinin canı hiçe sayıldığını söyleyerek, işçi danışma hattı kurduğunu duyurdu.

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Emek Partisi Denizli il örgütü işçi dayanışma hattı görseli

Fotoğraf: Emek Partisi

Hilmi MIYNAT
Denizli

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanacağının duyurulması üzerine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta özellikle ihracat odaklı üretim yapan firmalar üretimin durmaması için İl Hıfzıssıhha Kurulu başta olmak üzere bağlı bulundukları oda ve sivil toplum kuruluşlarına başvuruda bulundu. Denizli’de üretimin durmaması için çoğunluğu ihracat yapan 300'den fazla firmanın çalışmak için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Emek Partisi Denizli İl Yöneticisi Mehmet Kırgız, "Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen pek çok patron karlarından vazgeçmeyip işçileri çalıştırmaya devam ediyor. İşçilerin ve ailelerin canı hiçe sayılıyor" diyerek bu duruma tepki gösterdi. "Peki yüzlerce işçinin toplu olarak çalıştığı iş yerlerinde yasağa rağmen çalışma yapıldığında risk daha çok artmıyor mu" diye soran Kırgız, İSİG meclisinin Kovid-19 raporuna göre 159 işyerinde 855 işçide pozitif tanı konulduğunu ve 52 işçinin Kovid-19 nedeniyle iş cinayetinde hayatını kaybettiğini hatırlattı.

“PATRONLARA KARŞI İŞÇİLER BİRLİK OLMALI”

Menderes Tekstil, Tan Tekstil, Aslı Tekstil, Atlas Boya ve Kımıl Tekstil fabrikalarının da hafta sonu üretime devam edecek fabrikalar arasında olduğu bilgisini paylaşan Kırgız, koronavirüsün bulaşırken sınıf ayrımı gözetmediğini fakat sonuçları itibariyle sınıfsal etkileri olduğunu ifade etti. Kırgız, "Sermaye düzeni ve onun işçi düşmanı hükümetine karşı işçiler sınıfsal bir tavır almalıdır. İşçiyi açlık sınırı altında canı pahasına çalıştıran patronlara karşı işçiler birlik olmalı ve sınıf olarak mücadele etmelidir" çağrısında bulundu. "Bir kez daha söylemekte fayda var. İşçilerin sağlığı patronların insafına bırakılamaz” diyen Kırgız, “Zorunlu sektörler dışında tüm işyerleri kapatılmalı, işçilere ücretli izin verilmelidir" dedi.

DENİZLİ'DE İŞÇİ DANIŞMA HATTI KURULDU

Ayrıca Emek Partisi Denizli İl Örgütü 'İşçi danışma hattı' kurduğunu duyurdu. "Çalıştığınız işyerindeki, fabrikanızdaki gelişmeleri aktarmak, ücretsiz izin dayatması, kıdem tazminatı gaspları, işsizlik ödeneği, alınmayan sağlık ve güvenlik önlemleri ve kısa çalışma hakkında hukuki süreci danışmak için bize ulaşın" ifadelerinin yer aldığı duyuruda iletişim için Emek Partisi Facebook sayfası ve telefon verildi.

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EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

EMEP Denizli İl Örgütü: İşçiler ve ailelerinin canı hiçe sayılıyor

Denizli’de 300’den fazla firma hafta sonu çalışmak için başvuruda bulundu. EMEP Denizli örgütü, işçiler ve ailelerinin canı hiçe sayıldığını söyleyerek, işçi danışma hattı kurduğunu duyurdu.

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