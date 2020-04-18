CHP’li Gürsel Tekin: Vatandaş can derdinde, GSM operatörleri fatura derdinde

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren işsiz vatandaşın telefon ve internetinin kesildiğini belirten CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Tekin, “Koronavirüs salgını yüzünden zor günler geçirdiğimiz bu dönemde, kepenk indiren esnafın, işsiz kalan vatandaşın, telefon ve internet faturalarının ertelenmesi beklenirken, GSM operatörleri, birçok ilimizde faturasını ödeyemeyen vatandaşın mevcut borçları ertelemediği gibi, ödenmediği takdirde açma kapama bedeli alacaklarını abonelerine bildirmekle yarışıyorlar” dedi.

"VATANDAŞ DESTEK BEKLERKEN HUKUKİ YAPTIRIM GELDİ"

Pandemi günlerinde esnafın kepenk indirdiğini, insanların işsiz kaldığını, üretimin durduğunu ama faturaların yine de ertelenmediğini ifade eden Tekin şunları söyledi: En azından üç aylık dönemde telefon ve internet faturalarının ödenmemesi, virüs salgını indirimi gibi katkılar yapması beklenen GSM şirketlerinden şu ana kadar ses seda çıkmış değil. Bırakın desteği, bazı GSM operatörlerinin fatura ödemeleri konusunda hukuki tüm haklarını seferber etmiş durumdalar.

"ÜÇ AY SÜREYLE ÜCRET ALMAYIN, BATMAZSINIZ"

Ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşların yüksek tutarlı faturaları ödemesinin mümkün olmadığını vurgulayan Tekin, GSM operatörlerine şu çağrıda bulundu: Böylesi bir durumda Cumhurbaşkanından talimat almanıza gerek yok. Bu sıkıntılı süreçte esnaf kepenk indirdi, insanlar işsiz kaldı, üretim durdu. Hal böyle olunca salgın nedeniyle evden çalışan, uzaktan eğitimlerine devam eden kullanıcıların internet ve telefon kullanımı da çok fazla arttı. Sanki ülkede salgın alarmı yokmuş, her şey güllük gülistanlıkmış gibi duyarsız davranıyorsunuz. Bu nedenle bir kez olsun taşın altına elinizi koyun. Zor günler geçiren bu insanlardan üç ay süreyle telefon ve internet ücreti almayın, batmazsınız.

"FIRSATÇILIK DEĞİL FARKINDALIK YARATIN"

GSM operatörlerinin ilk işinin sosyal farkındalık kampanyası kapsamında tüm GSM müşterilerinin akıllı cihazlarında operatör adı olarak belirlenen yere “#EvdeKal TR” hashtag’i yerleştirmek olduğunu söyleyen Tekin, “Bunun dışında da bir şey yapmadınız! Her yıl vatandaşın sırtından milyarlarca lira para kazanıyorsunuz. Deprem olur yetersiz kalırsınız, salgın olur uzaktan izlersiniz. Bu dönemde vatandaşın yanında olmayacaksınız da ne zaman olacaksınız. Özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde, vatandaşların internet ve telefon kullanımının yanı sıra televizyon izleme oranları artıyor. Fırsatçılık değil farkındalık yaratın. Psikolojik olarak zor günler geçiren vatandaşların takipteki olan borçları için de aramaktan vazgeçin” dedi. (HABER MERKEZİ)

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