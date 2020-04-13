13 Nisan 2020 21:58

Denizli'de AKP’li Belediyenin erzak dağıtımını derneklere yaptırdığı iddia edildi

Denizli'de AKP'li Pamukkale Belediyesinin erzak dağıtımını yapan şahsın üstünde Beşir Derneği yeleği olması tartışma yarattı.

Fotoğraf: CHP Pamukkale İlçe örgütü

Denizli'de AKP'li Pamukkale Belediyesi'nin erzak dağıtımını yapan şahsın üstünde Beşir Derneği yeleği olması tartışma yarattı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı, Pamukkale Belediyesi Başkanı Avni Örki'ye "Vakıf ve derneklere bu işin yaptırılması doğru mudur" diye sordu. 

İçişleri Bakanlığının genelgesi ile önce İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin yardım hesaplarının, 9 Nisan'da da Antalya Muratpaşa Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'nin binlerce kişiye yemek ulaştıran Aşevi hesaplarının bloke edildiğini söyleyen Arpacı, sosyal belediyecilik hizmeti verilmesinin önüne geçilmek istendiğini belirtti. 

BU ÇİFTE STANDART ANLAYIŞ NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?”

İlçe Başkanı Arpacı hizmet yapan belediyelerin engellenmesine karşın AKP'li belediyelerin bazı mahallelerde kendi adına erzak dağıtımını derneklere yaptırdığını öne sürdü. Hükümetin ve AKP'li belediyelerin uygulamalarına karşı CHP Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı şu soruları yöneltti;

  • Kendisinden olmayan belediyelerin vatandaşa yardım elini uzatması engellenirken, kendilerinden olan belediyelerin vakıf ve derneklere bu işi yaptırmasına müsaade edilmesi doğru mudur?
  • Belediyelere verilmeyen bağış toplama izni neden hala bazı vakıf ve derneklere verilmekte ve onların belediye adına çalışma yapmasına izin verilmektedir?
  • Bu çifte standart anlayış ne zamana kadar sürecektir?

Pamukkale Belediyesini görüş almak için aradığımızda ise bir yetkiliye ulaşamadık. (Denizli/EVRENSEL)

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Denizli'de AKP’li Belediyenin erzak dağıtımını derneklere yaptırdığı iddia edildi

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