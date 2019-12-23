Denizli Haberleri

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Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli haberleri - Denizli'nin yerel gündemi ve emek haberleri

Denizli'ye dair tüm detayları Evrensel Ege/Denizli Haberleri sayfamızda bulabilirsiniz.

Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Denizli'de yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Honaz'da kontrolden çıkıp devrilen yolcu midibüsündeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi yaralandı.

Maraş Katliamı'nın 41'inci yıl dönümünde Denizli'de anma etkinliği

Maraş Katliamı'nın 41'inci yıl dönümünde Denizli'de anma etkinliği

Maraş Katliamı'nda hayatını kaybedenler, katliamın 41’inci yıl dönümününde Denizli'de yapılan etkinlikle anıldı.

Denizli'de asgari ücret eylemi: İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz

Denizli'de asgari ücret eylemi: İnsan onuruna yakışır bir ücret istiyoruz

Denizli’de Emek ve Demokrasi Güçleri, insanca yaşanacak ücret talebiyle basın açıklaması yaptı.

Denizli’de bir süre önce işten atılan işsiz genç yaşamını sonlandırdı

Denizli’de bir süre önce işten atılan işsiz genç yaşamını sonlandırdı

Denizli’de bir sağlık merkezinde çalışırken işten atılan 26 yaşındaki Osman Karul, işsizlik sonucu bunalıma girerek yaşamını sonlandırdı.

Tekstil işçisi: "Çocuğumuzu okutabilmek için kredi çektik"

Tekstil işçisi: "Çocuğumuzu okutabilmek için kredi çektik"

Çiğli'de görüştüğümüz emekçiler asgari ücretin düşüklüğünden şikayet ediyor.